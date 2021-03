Calenzano set cinematografico per il film “Via Don Minzoni 6”

CALENZANO – Calenzano set cinematografico: una doppia buona notizia sia per la valorizzazione del territorio sia per la ripresa delle attività artistiche bloccate ormai da molto tempo dall’emergenza legata alla pandemia. Il film girato nei giorni scorsi è firmato da un regista calenzanese Andrea Caciagli ed è dedicato ad un ricordo familiare, “Via Don Minzoni […]

CALENZANO – Calenzano set cinematografico: una doppia buona notizia sia per la valorizzazione del territorio sia per la ripresa delle attività artistiche bloccate ormai da molto tempo dall’emergenza legata alla pandemia.

Il film girato nei giorni scorsi è firmato da un regista calenzanese Andrea Caciagli ed è dedicato ad un ricordo familiare, “Via Don Minzoni 6” è il titolo del film prodotto da 8 Production di Laura Catalano.

“L’idea del film nasce dalla casa dove è cresciuta la mia famiglia – spiega Caciagli – i miei nonni provengono da Pisa e da Colle Salvetti, ma è a Calenzano dove sono cresciuto, che ho raccolto ricordi e memorie familiari. L’esigenza di raccontare quel periodo è nata dopo che la casa è stata messa in vendita: la storia si svolge in 24 ore intrecciando memorie con la vita attuale”. Il regista calenzanese, anche se per lavoro si è trasferito a Roma, ha scelto di narrare il legame familiare creatosi all’interno della casa diventata lei stessa un altro personaggio della vicenda cinematografica. La pandemia non ha facilitato il lavoro poichè le riprese dovevano iniziare nel 2020.

“Tutto era pronto per il marzo dello scorso anno, ma siamo stati bloccati come tutti dall’emergenza pandemia – racconta Caciagli – e quindi abbiamo potuto riprendere a girare quest’anno, ad un anno esatto dalla chiusura totale. Questo è un progetto indipendente, ma abbiamo puntato sulla qualità e la professionalità degli attori”.

Nel frattempo, racconta Caciagli, la casa è stata venduda. “Nonostante il buon rapporto con la famiglia che ha acquistato – racconta il regista – ad un certo punto abbiamo dovuto cambiare appartamento e ne abbiamo trovato un altro questa volta a Fucecchio dove sono stati ricostruiti gli ambienti, mentre gli esterni sono stati girati tutti a Calenzano. Un particolare: il film si apre con una scena girata al bar Sottangolo”.

Le riprese a Calenzano sono avvenute tra dall’8 al 14 marzo di quest’anno ora il film è in fase di montaggio. “Stiamo ancora valutando l’uscita – spiega Caciagli – che dovrebbe avvenire vicino al percorso festivaliero”.

La fotografia del film è curata da Luca Galasso, le foto di scena sono Serena Gallorini che ringraziamo per averci concesso l’uso per questo articolo. Gli attori protagonisti del film sono: Francesco Gaudiello, Lia Grieco, Mirko Risaliti, Irene Battaglia, Giusi Merli, Paolo Fratini, Carolina Pezzini, Federico Carchedi, Bruna Orlando, Andrea Butelli. Ora siamo in attesa di vedere presto il film nelle sale cinematografiche.