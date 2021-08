Calenzano sulla tela: il concorso estemporaneo dell’associazione turistica

CALENZANO – Si terrà domenica 12 settembre Calenzano sulla tela, l’ottava edzione della rassegna estemporanea di pittura promossa dall’Atc Associazionte Turistica di Calenzano. I partecipanti dovranno rappresentare sulla tela paesaggi e scorci suggestivi della città. Alle 18 si terrà la premiazione. Il primo premio consiste in 450 euro, il secondo premio in 250 euro e […]

I partecipanti dovranno rappresentare sulla tela paesaggi e scorci suggestivi della città. Alle 18 si terrà la premiazione. Il primo premio consiste in 450 euro, il secondo premio in 250 euro e il terzo premio in 150 euro. Ci sarà un premio speciale di 250 euro intitolato a Mario Di Gangi. Per informazioni e per consultare il regolamento rivolgersi all’associazione turistica di Calenzano 0550502161, segreteria@atccalenzano.it. In caso di maltempo il concorso sarà rimandato.