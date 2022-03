Cambia la sosta in centro: dal 28 marzo arriva il disco orario

CALENZANO – Cambia la sosta nel centro di Calenzano. Da lunedì 28 marzo alcuni posti auto nelle piazze del centro cittadino saranno limitati a un’ora di sosta, con disco orario. In questo modo si garantirà una rotazione delle auto presenti, dando a tutti la possibilità di trovare posto per brevi soste negli esercizi commerciali e […]

CALENZANO – Cambia la sosta nel centro di Calenzano. Da lunedì 28 marzo alcuni posti auto nelle piazze del centro cittadino saranno limitati a un’ora di sosta, con disco orario. In questo modo si garantirà una rotazione delle auto presenti, dando a tutti la possibilità di trovare posto per brevi soste negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici della zona. Le piazze interessate sono Vittorio Veneto, Gramsci e Ghirlandaio. Rimarranno stalli disponibili per la sosta lunga in tutte le piazze.

In totale saranno 70 i posti con disco orario, 350 quelli per la sosta libera nei parcheggi del centro, oltre ai posti lungo le strade, che rimarranno liberi. Il disco orario sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

“Con l’apertura della galleria del Colle, il centro non è più luogo di passaggio continuo, per questo dobbiamo rendere ancora più facile l’accesso e la sosta per tutti coloro che vorranno fare acquisti o usufruire dei servizi – dice il vicesindaco Alberto Giusti -. Distribuiremo gratuitamente il disco orario in Comune e in tutti gli esercizi commerciali interessati, per accompagnare questa piccola rivoluzione, che mantiene Calenzano ancora e sempre libera dai posti auto a pagamento”. L’istituzione del disco orario in centro fa parte del piano particolareggiato del PUMS, il piano urbano per la mobilità sostenibile che è stato oggetto di un percorso partecipato e poi approvato dal consiglio comunale.