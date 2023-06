Cambia la viabilità per l’arrivo della “zona 30”

CALENZANO – Al via la nuova viabilità nella zona di piazza del Ghirlandaio: dal 6 giugno scatteranno le modifiche nel centro cittadino, con i sensi unici e i nuovi posti auto in via Sanzio e via Brunelleschi. Come previsto dal Piano urbano del traffico, verrà istituito il senso unico di marcia in via Sanzio con […]

CALENZANO – Al via la nuova viabilità nella zona di piazza del Ghirlandaio: dal 6 giugno scatteranno le modifiche nel centro cittadino, con i sensi unici e i nuovi posti auto in via Sanzio e via Brunelleschi. Come previsto dal Piano urbano del traffico, verrà istituito il senso unico di marcia in via Sanzio con accesso da via delle Bartoline; in via Giotto con accesso da via Sanzio fino all’intersezione con via Da Vinci; nella carreggiata interna del parcheggio di Piazza del Ghirlandaio con accesso da via Giotto sino all’intersezione con via Buonarroti; nella carreggiata esterna al parcheggio di Piazza del Ghirlandaio con accesso da via Buonarroti fino all’intersezione con via Sanzio e via Giotto; in via Brunelleschi con accesso da via Garibaldi fino all’intersezione con via Buonarroti. Allo stesso tempo sarà istituito uno Stop all’incrocio tra la carreggiata esterna del parcheggio di Piazza del Ghirlandaio con via Sanzio e via Giotto; all’incrocio tra la carreggiata interna del parcheggio di Piazza del Ghirlandaio con via Buonarroti; tra via Giotto e via Da Vinci.

I lavori per la segnaletica saranno eseguiti martedì 6 giugno e, appena terminati, saranno attive le modifiche alla viabilità.

“Con queste modifiche – spiega il vicesindaco con delega alla Mobilità, Alberto Giusti – diamo seguito al Piano urbano del traffico che prevede nell’area di piazza del Ghirlandaio nuovi sensi unici e circa 15 posti auto in più, utili ai residenti e alle attività commerciali. Questo passaggio è propedeutico all’attivazione della zona 30 nel centro cittadino, che vuole incentivare la mobilità dolce. Il transito delle auto è quindi ammesso ma con velocità ridotte per mitigare i rischi del traffico, incoraggiando gli spostamenti pedonali e su due ruote”.

Inoltre, dato che si terrà, dal 9 giugno al 2 luglio, la Festa della Misericordia di Calenzano nella vicina area di via Leonardo da Vinci, in piazza del Ghirlandaio sarà sospeso il disco orario per tutta la durata della manifestazione, in modo da agevolare la sosta dei residenti.