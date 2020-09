Cambia sede la Farmacia comunale n.7

SESTO FIORENTINO – E’ stata inaugurata, anche se già aperta da qualche giorno, ieri 10 settembre la nuova sede della Farmacia Comunale 7. La farmacia comunale, infatti, è stata trasferiata in via dell’Olmo 157 (angolo via Donatello).Al taglio del nastro, avvenuto simbolicamente alla sola presenza dei farmacisti, hanno preso parte il sindaco Lorenzo Falchi, l’assessore […]

SESTO FIORENTINO – E’ stata inaugurata, anche se già aperta da qualche giorno, ieri 10 settembre la nuova sede della Farmacia Comunale 7. La farmacia comunale, infatti, è stata trasferiata in via dell’Olmo 157 (angolo via Donatello).

Al taglio del nastro, avvenuto simbolicamente alla sola presenza dei farmacisti, hanno preso parte il sindaco Lorenzo Falchi, l’assessore alle partecipate Massimiliano Kalmeta, l’Amministratore Unico Elena Campostrini e la Direttrice Generale Marinella Puccio.

“La decisione di trasferire la sede nasce diversi mesi fa, con l’intento di rendere anche la Farmacia Comunale 7 più funzionale alle nuove esigenze dell’utenza – spiega Campostrini – Tra gli elementi considerati c’è stata l’introduzione di nuovi servizi, per i quali sono stati dedicati spazi appositi e più funzionali. È stato inoltre esteso l’orario di apertura, anticipato alle 8 del mattino. Anche questa Farmacia è stata dotata di automazione del magazzino per migliorare e velocizzare l’attività di stoccaggio e dispensa dei farmaci. La nuova posizione dei locali risulta più centrale e vicina alle altre attività commerciali, oltre ad essere più facilmente individuabile e accessibile da parte dell’utenza. Il personale della Farmacia passa da due a tre farmacisti per ridurre i tempi di attesa e consentire di dedicare più tempo al consiglio, che riteniamo essere un valore aggiunto indispensabile”.