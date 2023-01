“Cambiare si può”: Campi Bisenzio, anche Gianni Baudo in corsa alle elezioni amministrative

CAMPI BISENZIO – Anche Gianni Baudo scende in campo nella corsa alle elezioni amministrative che decideranno il nome del nuovo sindaco di Campi Bisenzio. “Dopo mesi di lavoro al mio progetto politico, – spiega – oggi possiamo dire che la maggior parte è stata fatta. Un progetto che vuole essere alternativo a quella classe politica che ha governato fino a oggi: “Cambiare si può” il nome scelto. Vogliamo dare ai cittadini un’alternativa politica, che abbia una visione di città più a misura di cittadino. Fra le nostre priorità migliorare la qualità delle scuole del territorio, la viabilità cittadina, con il completamento della circonvallazione ovest, dare nuovo slancio all’economia locale con una programmazione seria e a lungo termine, riportare il parco Iqbal al suo vecchio splendore e non al degrado in cui versa oggi, valorizzare tutti i nostri parchi, modificare il progetto della tramvia cosi che non passi fra due scuole e in un parco. Infine mettere in campo tutti i mezzi per migliorare la sicurezza nostre strade e piazze. Oggi finalmente siamo pronti per aprire un dialogo con tutte quelle forze politiche alternative al Pd che vorranno condividere i nostri intenti per costruire insieme la Campi di domani”.