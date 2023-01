“Cambiare si può”, ecco il logo. Baudo: “Pronti al dialogo con chiunque sia alternativo a chi ha governato fino a oggi”

CAMPI BISENZIO – Anche la lista civica “Cambiare si può”, fondata da Gianni Baudo, ha presentato il proprio logo in vista delle prossime elezioni amministrative. “Il nostro simbolo – spiega Baudo – è finalmente pronto, ma il lavoro prosegue per dare alla cittadinanza di Campi Bisenzio un’alternativa seria e credibile che vada oltre le ideologie. Abbiamo già incontrato alcune forze politiche con le quali condividiamo priorità come la modifica del tracciato della tramvia e il rilancio del commercio locale e altre ne incontreremo nelle prossime settimane. Noi siamo aperti al dialogo con tutti coloro che si sentono alternativi a quella classe politica che ha governato fino a oggi, per scrivere insieme un programma di governo della nostra città che guardi ai cittadini e non agli interessi della politica. La nostra priorità in questo momento è la nascita di una coalizione forte e unita dagli intenti, che garantisca un’amministrazione di alto livello per far tornare a correre Campi Bisenzio”.