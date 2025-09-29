FIRENZE – Con l’arrivo dell’autunno, Plures Alia riparte con il servizio stagionale di raccolta a domicilio degli indumenti usati nei comuni dell’area pratese e ad Agliana, Montale e Quarrata. A partire da sabato 11 ottobre, quindi, le famiglie residenti nei territori coinvolti potranno smaltire correttamente i capi d’abbigliamento dismessi grazie anche al ritiro porta a porta effettuato dal personale incaricato. Nei giorni precedenti ai passaggi previsti, verranno consegnati alle utenze appositi sacchi per la raccolta degli indumenti, con l’indicazione delle giornate di ritiro. Il servizio prevede due passaggi per ogni area servita (Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vernio, Agliana, Montale e Quarrata), secondo il seguente calendario: Prato sud – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, San Giorgio: sabato 11 ottobre; sabato 15 novembre; Prato sud – Grignano, Badie: lunedì 13 ottobre; lunedì 17 novembre; Agliana e Montale – lunedì 13 ottobre; lunedì 17 novembre; Quarrata – martedì 14 ottobre; martedì 18 novembre; Prato ovest/sud – Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: martedì 14 ottobre; martedì 18 novembre; Prato est – Mezzana, Zarini, Soccorso: mercoledì 15 ottobre; mercoledì 19 novembre; Carmignano – giovedì 16 ottobre; giovedì 20 novembre; Poggio a Caiano – giovedì 16 ottobre; giovedì 20 novembre; Prato nord – Galceti, Cilianuzzo, S. Lucia: venerdì 17 ottobre; venerdì 21 novembre; Prato est – La Pietà, La Querce: sabato 18 ottobre; sabato 22 novembre; Montemurlo – lunedì 20 ottobre; lunedì 24 novembre; Vernio/Cantagallo – lunedì 20 ottobre; lunedì 24 novembre; Prato nord – Ciliani, Campaccio: martedì 21 ottobre; martedì 25 novembre; Prato ovest– San Paolo, Galcianese/Macrolotto Zero: mercoledì 22 ottobre; mercoledì 26 novembre.
Cambio di stagione, riparte la raccolta degli abiti usati: in provincia di Prato Plures Alia li ritira porta a porta
