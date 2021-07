Camilletti: “Entro in maggioranza, voglio dare il mio contributo allo sviluppo della città nei prossimi due anni”

CAMPI BISENZIO – “Nei giorni scorsi ho comunicato formalmente alla presidenza del consiglio il mio passaggio in maggioranza”: a dirlo è Claudia Camilletti che, dopo aver lasciato la Lega per formare il gruppo “Campi nel cuore”, oggi ha ufficializzato la propria decisione di lasciare i banchi dell’opposizione. “Ho maturato nel tempo questa decisione, – aggiunge […]

CAMPI BISENZIO – “Nei giorni scorsi ho comunicato formalmente alla presidenza del consiglio il mio passaggio in maggioranza”: a dirlo è Claudia Camilletti che, dopo aver lasciato la Lega per formare il gruppo “Campi nel cuore”, oggi ha ufficializzato la propria decisione di lasciare i banchi dell’opposizione. “Ho maturato nel tempo questa decisione, – aggiunge – allontanandomi da chi ha fatto un pezzo di strada con me. Sono una donna moderata che ha a cuore il futuro della città e che, come più volte ribadito, crede nel confronto costruttivo. Il tipo di politica che piace a me è quella formata da un gruppo di persone ben amalgamate che corrono insieme verso un unico obiettivo quale la crescita della comunità”.

“La macchina amministrativa – conclude Camilletti – non è semplice come la si può pensare da fuori. Ho avuto la fortuna di essere inserita in questo meccanismo e garantisco che, a livello comunale, ci sono ingranaggi che vanno ben oltre le dinamiche nazionali. E non sempre, purtroppo, la ciambella con il buco riesce bene alla prima. Per questo ho deciso di dare il mio contributo attivo, da donna moderata, alle tante trasformazioni che Campi ha di fronte, mettendo a disposizione la mia passione e la mia preparazione, doti per le quali gli elettori mi hanno preferito 3 anni fa”.