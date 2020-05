CALENZANO – I vigili del fuoco del Comando di Firenze distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Calenzano stanno intervenendo per un incendio che ha coinvolto un camion che trasporta mangime per animali, all’interno della galleria di base, direzione nord km 27,500 dell’autostrada. L’incendio è sotto controllo e non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche un’autobotte del Comando di Bologna.