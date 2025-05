Camminata tra Sesto e Calenzano lungo il percorso di San Jacopo

SESTO FIORENTINO – Turismo lento per scoprire porzioni di territorio tra Sesto Fiorentino e Calenzano, inserito in un percorso più ampio come quello del Cammino di San Jacopo sulla direttrice dell’antica via Cassia collega Firenze a Livorno. Lungo i 13 chilometri da Castello a Calenzano domenica 18 maggio si potrà provare un pezzo del lungo […]

SESTO FIORENTINO – Turismo lento per scoprire porzioni di territorio tra Sesto Fiorentino e Calenzano, inserito in un percorso più ampio come quello del Cammino di San Jacopo sulla direttrice dell’antica via Cassia collega Firenze a Livorno. Lungo i 13 chilometri da Castello a Calenzano domenica 18 maggio si potrà provare un pezzo del lungo cammino. La partenza sarà alle 9 dalla stazione Fs di Castello e da lì partirà la camminata guidata, promossa dai Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano, Per andare alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse toccati dal cammino sui rispettivi territori, con sei soste nei punti più significativi che saranno presentati da esperti. I partecipanti si muoveranno in piccoli gruppi scaglionati, così da godere al meglio l’esperienza. La partecipazione è gratuita previa prenotazione compilando il modulo online all’indirizzo https://bit.ly/4iF2LlO. Per informazioni è possibile rivolgersi al 3317561566. “Il Cammino di San Jacopo richiama ormai da tempo camminatori e pellegrini dall’Italia e non solo – afferma l’assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino Jacopo Madau – Si tratta di una bella opportunità turistica e culturale per il nostro territorio e di una passeggiata per tutte e tutti in alcuni dei luoghi più belli e interessanti. Questa escursione è destinata prima di tutto ai nostri concittadini e sarà un’occasione per ascoltare o riascoltare le storie legate a posti familiari”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Pro Loco Sesto Fiorentino, Associazione Turistica Calenzano, CAI Sesto Fiorentino, La Racchetta Sesto Fiorentino, Museo del Figurino Storico e Associazione Antico Borgo di Querceto.

“Percorrere insieme il tratto del cammino di San Jacopo – commenta il vicesindaco con delega alla cultura e al turismo, Martina Banchelli – sarà l’occasione per una scoperta o riscoperta del nostro territorio, tra tesori architettonici, storici e paesaggistici. I cammini sono uno dei modi per favorire lo sviluppo del turismo lento, rispettoso dei luoghi e delle loro identità”. Il Cammino di San Jacopo in Toscana unisce Firenze, Prato, Pistoia, Pescia, Lucca, Pisa e Livorno, per una lunghezza complessiva di circa 170 km. Il percorso, definito dopo approfonditi studi, segue per la prima parte la direttrice della via Cassia, da Firenze a Lucca, per poi raggiungere Pisa e Livorno lungo la via Aemilia Scauri romana. Il cammino attraversa Sesto e Calenzano nella sua prima tappa, toccando Quinto, Doccia, Querceto, Settimello, la Pieve di San Donato, il Castello di Calenzano e Travalle per poi proseguire verso Prato.