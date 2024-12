Cammino di San Jacopo, il Comune rinnova la convenzione per la promozione territoriale

CALENZANO – Una convenzione per la promozione del Commino di San Jacopo è quella che il Comune di Calenzano rinnoverà insieme agli atri 16 territori attraversati dal percorso. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la sottoscrizione dell’accordo per proseguire l’attività di promozione del Cammino per il quinquennio 2024-2028, prevedendo anche la possibilità di prolungarlo fino […]

CALENZANO – Una convenzione per la promozione del Commino di San Jacopo è quella che il Comune di Calenzano rinnoverà insieme agli atri 16 territori attraversati dal percorso. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la sottoscrizione dell’accordo per proseguire l’attività di promozione del Cammino per il quinquennio 2024-2028, prevedendo anche la possibilità di prolungarlo fino a Livorno, passando dai territori di Pisa e San Giuliano Terme.

La precedente convenzione era stata siglata nel 2020 in seguito alla presentazione del progetto, da parte dell’associazione Comunità toscana il Pellegrino di Firenze, del percorso che collega Firenze a Prato, Pistoia, Pescia e Lucca, costituendo un tratto del Cammino verso Santiago de Compostela. L’aggregazione tra i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Montemurlo, Montale, Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Uzzano, Pescia, Capannori, Lucca, con capofila Pistoia, ha partecipato poi a un bando regionale ottenendo un importante contributo, grazie al quale è stata realizzata la cartellonistica direzionale e informativa sul tratto Firenze-Lucca che hanno migliorato la fruibilità e la valorizzazione complessiva. Anche sul territorio di Calenzano è stata posata la cartellonistica, riconoscibile da una conchiglia gialla su fondo blu.

Nei mesi scorsi l’associazione Il Pellegrino, ideatrice del cammino, ha proposto di ampliare il tracciato fino a Livorno in modo da connetterlo per chi volesse, via mare, proseguire il percorso connettendosi ai cammini iacopei per raggiungere Santiago de Compostela. La nuova convenzione, che dovrà essere sottoscritta da tutti gli enti, dunque prevede questa possibilità di ampliamento ad altri Comuni e un allungamento del periodo della validità dell’accordo, portandolo a cinque anni.

“I cammini – dice il vicesindaco con delega al turismo, Martina Banchelli – consentono lo sviluppo di un turismo lento, mettendo in diretta connessione il visitatore con l’ambiente, gli abitanti e la storia di un territorio. Il nostro territorio si presta particolarmente a questa forma di fruizione, data la valenza storica e naturalistica del paesaggio che lo caratterizza. Con il Giubileo alle porte, rafforzare la rete di collaborazione delle città toscane con l’obiettivo di estendere, migliorare, valorizzare itinerari che ci uniscono e che ci connettono al mondo dei cammini storico-devozionali italiani principali, favorirà l’arrivo di visitatori nei nostri territori. Sarà un’occasione importante per mettere a frutto il lavoro sui cammini ed accogliere i pellegrini lungo le antiche vie medievali e i percorsi più recenti che toccano i luoghi storici del nostro comune”.