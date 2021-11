SESTO FIORENTINO – Continuano le iniziative promosse dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction). Fino a domani, nelle otto farmacie comunali, sarà attiva la campagna di sensibilizzazione all’uso della coppetta mestruale e delle alternative riutilizzabili agli assorbenti usa e getta.

“Grazie alla collaborazione dell’Azienda delle Farmacie – spiega l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi – abbiamo promosso una piccola campagna di invito a valutare l’utilizzo della coppetta mestruale, un dispositivo che può sostituire gli assorbenti igienici, riducendo la quantità di rifiuti prodotti nella quotidianità”.

Farmaciste e farmacisti saranno a disposizione delle utenti per fornire supporto e materiale informativo, fermo restando l’invito a confrontarsi prima di tutto col proprio medico ginecologo.

Sempre nell’ambito della EWWR, per domenica 28 novembre è in programma la pulizia straordinaria lungo il fiume Rimaggio, dal centro cittadino fino a Colonnata. L’appuntamento per i partecipanti è fissato per le 10 in piazza Vittorio Veneto, preferibilmente già dotati di guanti; l’attività è realizzata in collaborazione con Pro Loco Sesto Fiorentino, La Racchetta, CAI Sesto Fiorentino, Legambiente, Plastic Free.