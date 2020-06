FIRENZE – Anche quest’anno l’Associazione Tumori Toscana lancia un appello ai cittadini della regione affinché scelgano di destinare, nella prossima dichiarazione dei redditi, il 5×1000 ai malati di tumore che ogni giorno sono curati a casa gratuitamente da uno staff di medici, psicologi, infermieri ed operatori socio-sanitari. L’invito è quello di contribuire con un gesto semplice, che non costa nulla, a garantire una migliore qualità di vita ai malati oncologici e alle loro famiglie.

“In questo momento storico caratterizzato dalla pandemia le richieste di assistenza sono notevolmente aumentate, – spiega Giuseppe Spinelli, presidente ATT – i malati di tumore, infatti, per via del loro quadro clinico già compromesso, sono più esposti al contagio che potrebbe per loro avere conseguenze fatali. Per questo devono essere protetti e curati a casa, limitando il più possibile gli spostamenti, anche per evitare il sovraffolamento degli ospedali. Mai come ora, dunque, la casa è il luogo di cura ideale per chi sta affrontando il tumore e i cittadini, attraverso il 5×1000, possono garantire ai pazienti oncologici e ai loro familiari una migliore qualità di vita fra le mura domestiche, accanto ai propri affetti”.

“Dal 1999 – prosegue Spinelli – grazie a chi ha donato il 5×1000 ad ATT, 15.406 malati di tumore su Firenze, Prato, Pistoia e province hanno ricevuto assistenza, cura e conforto. Con il loro 5×1000 le persone in questi anni hanno dato un aiuto concreto ai malati oncologi e alle loro famiglie e in particolare questo è quello che hanno fatto nel 2019: hanno dato risposta a 1.111 richieste di assistenza, con prima visita effettuata nel giro di 24-36 ore; ogni giorno hanno assistito 320 pazienti; hanno permesso 23.101 accessi da parte degli operatori sanitari, basati sul sistema di triage; hanno regalato 1.551 sedute di supporto psicologico a pazienti e familiari. E voglio ringraziare di cuore tutti i sostenitori che hanno dato questo incredibile supporto a chi sta soffrendo”.

La campagna ATT del 5X1000 quest’anno ha come testimonial l’attrice Chiara Francini, che ha accolto l’invito dell’Associazione perché crede nell’importanza dell’ospedalizzazione domiciliare gratuita per fornire ai malati e ai familiari servizi di qualità e sostegno: “Voglio lanciare – ha detto – un appello a tutti i cittadini invitandoli a destinare il 5×1000 a sostegno dei malati di tumore che hanno bisogno di essere curati a casa. Grazie alla loro scelta di solidarietà tante persone che in questo momento hanno ancora più bisogno di aiuto non saranno mai sole”.

Per destinare il tuo 5×1000 all’ATT anche quest’anno occorre indicare il codice fiscale 94076680480 alla casella “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” ed emettere la propria firma. “Voglio ringraziare di cuore – conclude Spinelli – tutti i sostenitori che hanno dato questo incredibile supporto a chi sta soffrendo”.