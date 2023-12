Camper imbrattati in piazza delle Nazioni Unite, la denuncia dei proprietari: “Volete mandarci via?”

CAMPI BISENZIO – La denuncia arriva dai “Camperisti campigiani”, per voce del suo presidente Mario Danisi. E riguarda appunto i camper parcheggiati in piazza delle Nazioni Unite, dove un tempo si teneva il mercato settimanale, “vandalizzati – scrivono in una nota – dal solito (o dai soliti) “imbrattatore”…”. Come si può notare dalle foto, infatti, diversi camper, nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 dicembre, sono stati danneggiati con bombolette di vernice rossa e verde: “Questo ennesimo atto di inciviltà non merita di essere commentato, ma dobbiamo iniziare a domandarci perché? Come mai i camper parcheggiati in questa piazza vengono scarabocchiati in questo modo? Come mai a qualcuno viene in mente di fare una roba del genere, ovviamente a notte fonda e sperando sempre di non essere scoperto? A chi creano disturbo i camper parcheggiati in quella piazza? Posti liberi e disponibili nel parcheggio ce ne sono in abbondanza. Dunque: chi trae beneficio da tale azione? Perché sembra ormai scontato, visto che tutto ciò si ripete da diverso tempo, che l’autore miri a far cambiare posto ai camperisti in modo che vadano a parcheggiare i propri veicoli altrove. Non dimentichiamo che questa piazza non è usata solo dai camperisti della zona come rimessaggio, ma spesso parcheggiano qui camperisti in gita nelle nostre città”.

Ma non solo, perché i “Camperisti campigiani” vorrebbero avviare un percorso “che porti a identificare l’autore – attraverso opportune azioni legali – ma anche e soprattutto poter avere un confronto con costui (o costoro) al fine di poter capire il motivo di tali azioni e quindi ragionare insieme per, eventualmente, cercare una soluzione civile. L’autore, o gli autori, si mettano in contatto con la nostra associazione: possono mandare una e-mail all’indirizzo camperisticampigiani@gmail.com (ovviamente in modo anonimo) o telefonare/messaggiare al numero 333 2030949, così come scriverci su Facebook. Se, come crediamo, il motivo è far desistere i camperisti a non parcheggiare più nella piazza, ditecelo. Noi naturalmente non siamo d’accordo, ma possiamo ragionare insieme e trovare una soluzione, nel reciproco e rispettoso interesse di tutti. Ugualmente, se qualcuno avesse visto l’autore o gli autori, ci faccia una segnalazione agli stessi recapiti”.