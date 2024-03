Campi a Sinistra: “Ancora uno schiaffo ai lavoratori ex Gkn”

CAMPI BISENZIO – “Ancora uno schiaffo ai lavoratori ex Gkn”: a dirlo è il gruppo consiliare Campi a Sinistra che aggiunge: “Quasi tre anni ma ancora non c’è niente all’orizzonte. Il tavolo previsto per l’altro ieri al Ministero infatti è nuovamente saltato. Stavolta con la “scusa” che il liquidatore non aveva ricevuto la convocazione. I […]

CAMPI BISENZIO – “Ancora uno schiaffo ai lavoratori ex Gkn”: a dirlo è il gruppo consiliare Campi a Sinistra che aggiunge: “Quasi tre anni ma ancora non c’è niente all’orizzonte. Il tavolo previsto per l’altro ieri al Ministero infatti è nuovamente saltato. Stavolta con la “scusa” che il liquidatore non aveva ricevuto la convocazione. I lavoratori che sono saliti sulla torre faro, alta alcune decine di metri, a fianco del binario 17 della stazione centrale di Santa Maria Novella per protestare e “farsi sentire”, lo hanno sempre saputo che sarebbe stata una lotta lunga e impari, senza esclusione di colpi, anche i più nefandi. C’è bisogno di continuare a stare loro vicino perché è solo così che possiamo sostenere il nostro territorio. Come gruppo consiliare di Campi a Sinistra chiediamo a tutta la popolazione di partecipare alle varie iniziative che si terranno presso lo stabilimento, come il Festival di Letteratura Working Class, e a sottoscrivere l’azionariato popolare”.