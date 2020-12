Campi a Sinistra, Ballerini preoccupato per la gestione dei rifiuti: “Serve maggiore equità”

CAMPI BISENZIO – Ultimo consiglio comunale dell’anno a Campi Bisenzio, nel corso del quale è stato discusso e votato il nuovo Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti. “Un documento quasi incomprensibile, – dice Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra – schiacciato sull’eccessivo linguaggio tecnico tanto da mettere la politica in un […]

CAMPI BISENZIO – Ultimo consiglio comunale dell’anno a Campi Bisenzio, nel corso del quale è stato discusso e votato il nuovo Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti. “Un documento quasi incomprensibile, – dice Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra – schiacciato sull’eccessivo linguaggio tecnico tanto da mettere la politica in un ruolo marginale. Un documento che dovrebbe fare chiarezza, ma che invece ci lascia con molti interrogativi sul passato e sul futuro, in particolare su come costi e debiti incideranno sulla tariffa Tari dei prossimi anni”. “Perché quello che è sicuro – aggiunge Ballerini – sono gli oltre 600.000 euro che nei prossimi tre anni dovranno essere saldati. Circa 200.000 euro l’anno che dovranno essere trovati, con molta probabilità, proprio con un aumento della tariffa Tari. Alla richiesta di chiarimenti sull’aumento dei costi le risposte sono state vaghe. Come gruppo consiliare Campi a Sinistra, esprimendo il nostro voto contrario, abbiamo ribadito la necessità di applicare, come richiesto da tempo, una tariffazione puntuale, così da premiare i comportamenti virtuosi e garantire una maggiore equità”.