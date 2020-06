Campi a Sinistra e SI FareCittà: “Sfratti per morosità incolpevole, serve una proroga”

CAMPI BISENZIO – E’ un comunicato scritto a quattro mani, da Lorenzo Ballerini (capo gruppo di Campi a Sinistra) e Daniele Matteini (capo gruppo SI-FareCittà), quello con cui le due forze politiche, in seguito all’emergenza sanitaria, chiedono “una proroga degli sfratti per morosità incolpevole almeno fino a giugno 2021”. “Come sappiamo bene, – spiegano – […]

CAMPI BISENZIO – E’ un comunicato scritto a quattro mani, da Lorenzo Ballerini (capo gruppo di Campi a Sinistra) e Daniele Matteini (capo gruppo SI-FareCittà), quello con cui le due forze politiche, in seguito all’emergenza sanitaria, chiedono “una proroga degli sfratti per morosità incolpevole almeno fino a giugno 2021”. “Come sappiamo bene, – spiegano – la grave crisi economica legata all’emergenza Covid-19 richiederà tempi lunghi per il suo superamento e non si potrà certo dire conclusa con la semplice riapertura delle attività chiuse in questi mesi. La perdita dei posti di lavoro, nonostante il divieto di licenziamenti, sta toccando livelli significativi, interessando in particolare i tanti contratti a tempo determinato e tutto il settore del lavoro autonomo e stagionale, oltre ovviamente a quello sommerso”.

“Senza interventi coraggiosi – aggiungono – si prospetta per molti il pericolo di un baratro spaventoso, foriero di una grave crisi sociale, con un’automatica perdita della casa per morosità incolpevole a seguito appunto della perdita di lavoro. Per questo, considerando necessaria una revisione complessiva delle politiche abitative, per poter operare sul fronte del mercato delle locazioni e ridurre il canone degli affitti, programmare un forte aumento del patrimonio di case popolari, permettere agli Enti Locali di individuare e riformare le procedure burocratiche, rendendole più agevoli semplificando l’accesso ai fondi di sostegno all’affitto, siamo consapevoli che ci sia bisogno di interventi immediati”.

“Come gruppi consiliari Campi a Sinistra e SI FareCittà, – concludono – dopo la mozione approvata in Consiglio regionale presentata da Sì Toscana a Sinistra, abbiamo presentato una mozione per chiedere una proroga degli sfratti per morosità incolpevole almeno fino a giugno 2021, un rifinanziamento dei fondi di contributo agli affitti, l’individuazione, entro due mesi, di un primo elenco degli immobili pubblici inutilizzati e compatibili con finalità residenziali. Infine, uno sforzo chiaro all’amministrazione comunale: mappare e acquisire direttamente gli immobili privati invenduti o incompleti da destinare ad edilizia residenziale pubblica. Adesso è il momento delle scelte coraggiose. Adesso è il momento delle risposte”.