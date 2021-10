Campi a Sinistra: “Erp, basta proclami. Servono da subito azioni concrete”

CAMPI BISENZIO – Il capo gruppo di Campi a Sinistra, Lorenzo Ballerini, torna su un argomento che torna spesso alla ribalta del dibattito politico: “Durante il consiglio comunale di ieri, come gruppo consiliare Campi a Sinistra, abbiamo chiesto informazioni riguardo lo schema di avviso pubblico per l’acquisizione da parte dei comuni di alloggi privati da destinare all’Erp. Già nel 2019 la Regione Toscana aveva impegnato delle risorse permettendo così ai Comuni di acquistare sul mercato 108 alloggi da riconvertire in edilizia pubblica. Il Comune di Campi, come altri del Lode Fiorentino, non riuscì allora a sfruttare questa occasione è così sembra stia accadendo con questo nuovo avviso. Infatti, nonostante gli 8 milioni di euro messi a disposizione della regione, nessuna nuova unità andrà a rafforzare il patrimonio pubblico del nostro territorio”.

“C’è da dire – aggiunge Ballerini – che il periodo in cui andavano presentare le manifestazioni d’interesse dei soggetti interessati, era esclusivamente quello tra metà luglio e metà agosto, in momento in cui molti cittadini sono in ferie e fuori città. Non solo, oltre ai canali istituzionali, questa possibilità non è stata in nessun modo diffusa, con il risultato che nessuna manifestazione d’interesse è pervenuta agli uffici”.

“Ancora una volta, – conclude – di fronte a importanti fondi messi a disposizione per intervenire sul bisogno abitativo, l’amministrazione non è stata in grado di sfruttare questa occasione. Se invece, come sostiene la stessa giunta comunale, questi interventi non sono adeguati, cerchino di trovare una sintesi con il governo regionale, visto che chi amministra Comune e Regione è da anni lo stesso partito. Una cosa è certa: non c’è più tempo da perdere. Gli alloggi sono insufficienti, le famiglie che rischiano di finire per strada sono sempre più numerose e gli sfratti, come i licenziamenti, stanno colpendo senza tregua. Chi governa il territorio quali soluzioni vuole mettere in campo?”.