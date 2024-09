Campi a Sinistra, quatto giorni di festa al circolo Rinascita per festeggiare il primo anno di vita

CAMPI BISENZIO – Quattro giorni di festa. Sono quelli organizzati da Campi a Sinistra dal 3 al 6 ottobre presso il circolo Rinascita in piazza Matteucci. L’occasione, quindi, anche per tracciare anche un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno. Dal 28 settembre 2023 quando è nata ufficialmente come associazione politico-culturale che “vuole promuovere i valori fondanti […]

CAMPI BISENZIO – Quattro giorni di festa. Sono quelli organizzati da Campi a Sinistra dal 3 al 6 ottobre presso il circolo Rinascita in piazza Matteucci. L’occasione, quindi, anche per tracciare anche un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno. Dal 28 settembre 2023 quando è nata ufficialmente come associazione politico-culturale che “vuole promuovere i valori fondanti della sinistra (dall’antifascismo al ripudio di ogni forma di discriminazione, dalla difesa e la valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici del territorio alla tutela dei beni comuni; che ritiene fondamentali diritti quali il lavoro, la salute, l’istruzione e la casa) e che ha come riferimento principale la nostra Costituzione”.

“A febbraio abbiamo organizzato un evento di approfondimento sul cambiamento climatico e il rischio idrogeologico, anche alla luce di quanto successo a Campi Bisenzio nel novembre 2023; mentre ad aprile c’è stata l’iniziativa tesa a spiegare il parere negativo della commissione tecnica al nuovo Masterplan dell’aeroporto di Peretola; a giugno abbiamo ricordato Giacomo Matteotti, a cento anni dalla sua scomparsa. La condivisione di idee e la socializzazione fra gli iscritti è un punto fondamentale per la nostra associazione per cui da maggio la nostra sede è aperta ogni martedì per chiunque voglia avere delle informazioni, ma anche per poter offrire a tutti un momento di confronto e di aggiornamento su quanto fatto fino a oggi”.

“Per noi – spiegano – sono molto importanti l’ascolto e il confronto e è per questo che abbiamo organizzato un ciclo di incontri per dare modo alla cittadinanza di sapere come e a cosa stanno lavorando gli assessori del nostro Comune. Il primo incontro è avvenuto al circolo Arci di San Martino, alla presenza dell’assessore al bilancio, Giulia Della Giovampaola, e dell’assessore a sociale, lavoro e casa, Lorenzo Ballerini; il secondo si è svolto a luglio presso il circolo Adelindo Bacci, alla presenza del vice-sindaco e assessore alla cultura Federica Petti e dell’assessore allo sport Davide Baldazzi in cui abbiamo discusso della situazione delle politiche giovanili nel nostro Comune con una particolare attenzione alla cultura e lo sport. E allora cosa c’è di meglio per festeggiare questo primo e intenso anno di attività se non con una festa?”.

Dal 3 al 6 ottobre, quindi, presso il circolo Rinascita, in piazza Matteucci, ci sarà “Campi a Sinistra in festa – Facciamo rete”, quattro giorni di politica, cultura, socialità e buon cibo. “Il nostro intento – concludono – è quello di fare rete e costruire una serie di relazioni con tutte quelle realtà vicine, dentro e fuori alle istituzioni, che si richiamano ai valori della sinistra. All’interno della festa sono previsti dei dibattiti dal respiro locale (il “Forum Sinistra” la domenica pomeriggio), nazionale (la presentazione del libro “Dare un’anima alla Sinistra” il giovedì sera e “Autonomia differenziata e premierato” il venerdì pomeriggio) e internazionale (“Popoli senza Patria” il sabato pomeriggio); si parlerà

anche della propaganda anti LGBTQ+ insieme ad ArciGay, verrà proiettato il film “Madonna che silenzio c’è stasera” e si ballerà con Jade.