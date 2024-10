Campi a Sinistra: “Sostegno ai lavoratori ex Gkn. La vendita dell’immobile? L’ennesimo sfregio ai loro diritti”

CAMPI BISENZIO – “L’associazione Campi a Sinistra e il suo gruppo consiliare vogliono, ancora una volta, ribadire il proprio sostegno ai lavoratori dello stabilimento ex Gkn”. Lo fanno in merito alla notizia “della vendita dell’immobile dello stabilimento di viale Fratelli Cervi. La compravendita, avvenuta senza il coinvolgimento di sindacati o enti politici come Regione o […]

CAMPI BISENZIO – “L’associazione Campi a Sinistra e il suo gruppo consiliare vogliono, ancora una volta, ribadire il proprio sostegno ai lavoratori dello stabilimento ex Gkn”. Lo fanno in merito alla notizia “della vendita dell’immobile dello stabilimento di viale Fratelli Cervi. La compravendita, avvenuta senza il coinvolgimento di sindacati o enti politici come Regione o Comune, che anzi ne era totalmente all’oscuro, e che risalirebbe addirittura al 12 marzo, rappresenta l’ennesimo sfregio a tutti quei lavoratori, che ormai da anni lottano con ogni mezzo per vedere riconosciuti i propri diritti. Ribadiamo il nostro sostegno politico al progetto, sviluppato dagli operai in assemblea permanente, per una reindustrializzazione dal basso e uno sviluppo industriale ecosostenibile. Nel tempo abbiamo presentato numerosi atti consiliari riguardanti proprio l’ex Gkn e continueremo a garantire il nostro appoggio nelle sedi istituzionali”.