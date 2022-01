Campi Bisenzio: 1.400.000 dai fondi Pnrr Riqualificazione degli alloggi Erp di via Orly e via Vittorio Veneto

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio avrà 1.400.000 euro per la riqualificazione degli alloggi Erp di via Orly e di via Vittorio Veneto. La giunta regionale ha approvato infatti il piano composto dalle proposte di intervento inviate dai soggetti gestori del patrimonio Erp e deliberate dai Comuni. I fondi arriveranno grazie al Pnrr, che prevede, attraverso […]

CAMPI BISENZIO – Campi Bisenzio avrà 1.400.000 euro per la riqualificazione degli alloggi Erp di via Orly e di via Vittorio Veneto. La giunta regionale ha approvato infatti il piano composto dalle proposte di intervento inviate dai soggetti gestori del patrimonio Erp e deliberate dai Comuni.

I fondi arriveranno grazie al Pnrr, che prevede, attraverso il programma “Sicuro, verde e sociale”, la riqualificazione del patrimonio immobiliare destinato alla residenza pubblica, anche con interventi su spazi comuni all’aperto, a partire da efficienza energetica e sicurezza sismica. “Grazie a queste risorse – si legge in una nota – sarà possibile intervenire per la riqualificazione di tre condomini di edilizia pubblica con interventi di efficientamento energetico, di miglioramento sismico, di razionalizzazione degli spazi, di riqualificazione degli spazi pubblici e di miglioramento delle aree verdi. Le prossime tappe riguarderanno invece la progettazione degli interventi e la pubblicazione dei bandi di gara che dovrà avvenire entro dicembre 2022. Tutti i lavori del programma dovranno essere completati entro marzo 2026 così come prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

“Questa grandissima opportunità fornitaci dal Pnrr – dice l’assessore alle politiche abitative, Luigi Ricci – ci permetterà di riqualificare 68 alloggi pubblici rendendoli più accoglienti, sicuri ed efficienti. Prima che uscisse questa opportunità di finanziamento avevamo avviato un percorso di ricognizione e progettazione di interventi del nostro patrimonio Erp necessari. Ringrazio Casa Spa per il lavoro svolto. Molti edifici di edilizia residenziale pubblica hanno bisogno di interventi di manutenzione importante. Questo progetto segue gli interventi già realizzati sul nostro patrimonio in questi anni e si sposa con la nostra politica di non lasciare indietro nessuno, migliorando la qualità della vita di tutti”.

“Il rinnovamento degli alloggi Erp – aggiunge il sindaco Emiliano Fossi – ci consente di portare avanti non solo una riqualificazione del patrimonio abitativo dell’Ente, con tutte le ricadute positive sui suoi occupanti, ma anche di andare verso una maggiore sostenibilità della nostra Città, perché case più efficienti vuol dire meno inquinamento e meno spese per chi le abita”.