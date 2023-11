Campi Bisenzio, acqua in calo mentre si attende una nuova perturbazione. In allestimento un nuovo centro di accoglienza a Capalle

FIRENZE – E’ scesa in maniera consistenze l’acqua a Campi Bisenzio, che ancora stamani era una delle situazioni più delicate dell’emergenza maltempo in corso in Toscana, con dodicimila persone chiuse in casa, spesso senza energia elettrica, raggiungibili solo con gli anfibi. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, lo racconta incontrando i giornalisti, appena prima di entrare […]

FIRENZE – E’ scesa in maniera consistenze l’acqua a Campi Bisenzio, che ancora stamani era una delle situazioni più delicate dell’emergenza maltempo in corso in Toscana, con dodicimila persone chiuse in casa, spesso senza energia elettrica, raggiungibili solo con gli anfibi. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, lo racconta incontrando i giornalisti, appena prima di entrare nella sala della Protezione civile regionale dove è fissata, in videocollegamento, la riunione con sindaci e prefetti per fare il punto della situazione e discutere di eventuali evacuazioni preventive, su cui deciderà comunque e sempre solo il sindaco. “L’acqua a Campi Bisenzio è finalmente scesa – dice Giani – ed è scesa grazie anche all’azione delle idrovore che sono arrivate e sono state attivate: trenta solo a Campi, con portata anche di dieci o dodicimila metri cubi”. Intanto accanto al centro di accoglienza a Spazio Reale si sta allestendo un secondo spazio a Capalle, in modo da poter evacuare persone fragili e anziani ferme ai piani alti per offrire loro migliore assistenza e tutti coloro che comunque non se la sentono di stare a casa.

In tutta la regione scendono a questo punto a meno di cinquemila le persone isolate nelle proprie abitazioni, dove si può arrivare solo mezzi anfibi. Poco più di un terzo di quanti ancora si registravano la mattina. La circolazione in autostrada è stata ristabilita ed anche i treni stanno tornando a circolare con normalità. Giani racconta del sopralluogo fatto oggi a Figline di Prato. “Lì l’acqua ha invaso con violenza le strade, portando via le auto come fuscelli, per l’ostruzione di un ponte pieno di terra”. Ma non c’è solo l’emergenza alluvione. Nella dichiarazione dello stato di emergenza nazionale alle province finite sott’acqua di Firenze, Prato e Pistoia si aggiungono Livorno e Pisa per le mareggiate. Lucca e Massa Carrara potrebbero accodarsi in un secondo momento. “Nel pomeriggio sono stato a Marina di Pisa – aggiunge Giani – per constatare i danni provocati dalle fortissime onde sul lungo mare. Dovremo rifare due scogliere che il mare si è letteralmente portato via”.

“E poi ci sono le frane – conclude – che l’acque nei territori collinari e montani sta creando: a Vaiano e Verno ad esempio, ma non solo. La Toscana è bella ed attrattiva, ma purtroppo anche fragile e delicate”. Nuove idrovore sono in arrivo, per i prossimi giorni. “Il cambiamento climatico in atto sta modificando la tipologia degli eventi a cui dobbiamo opporci, – dice l’assessore alla protezione civile, Monia Monni – Questo impone un’organizzazione diversa ma anche dotazioni e attrezzature diverse”. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può contare al momento su cinque milioni di euro per le spese di somma urgenza e soccorso. Per la ricostruzione e il ristoro dei danni si dovranno attendere le decisioni e stanziamenti futuri del Governo.