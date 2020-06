Campi Bisenzio: adottato il Piano strutturale. Il sindaco Fossi: “Ieri una grande giornata per Campi”

CAMPI BISENZIO – “Ieri è stata una grande giornata per Campi”: non nasconde la propria soddisfazione il sindaco Emiliano Fossi all’indomani di una giornata che sicuramente segna una tappa importante nel futuro del Comune e del territorio. Prima, infatti, c’è stata la “visita” del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che ha depositato la “manifestazione […]

CAMPI BISENZIO – “Ieri è stata una grande giornata per Campi”: non nasconde la propria soddisfazione il sindaco Emiliano Fossi all’indomani di una giornata che sicuramente segna una tappa importante nel futuro del Comune e del territorio. Prima, infatti, c’è stata la “visita” del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, che ha depositato la “manifestazione d’interesse” della società viola per realizzare proprio a Campi il nuovo stadio della Fiorentina. E subito dopo il consiglio comunale ha adottato il nuovo Piano strutturale, “con il quale – ha aggiunto il sindaco – andiamo a superare il vigente Piano regolatore del 2004”.

Il Piano strutturale, infatti, stabilisce indirizzi e strategie per i prossimi 15 anni “tenendo insieme – si legge in una nota -visioni progettuali del territorio urbanizzato e rurale, spingendo lo studio anche oltre i confini amministrativi. Il Piano strutturale dialoga con la città d’area vasta, l’area metropolitana fiorentina e pratese, in un giusto rapporto di equilibri, contenendo progetti di adeguamento del sistema della mobilità, progetti di riqualificazione e di rigenerazione urbana, progetti di recupero paesaggistico ambientale, e ulteriori previsioni assoggettate alla Conferenza di Copianificazione regionale”.

“Ci aspettano altri passaggi fondamentali nei prossimi mesi – aggiunge l’assessore all’urbanistica Giovanni Di Fede – come la definitiva approvazione del Piano e la definizione del piano operativo che scenderà ad un maggior grado di dettaglio”. “Con l’avvio del percorso di ieri si apre una nuova fase per la città – continua Emiliano Fossi – il Piano strutturale è l’atto che traccia il futuro della nostra città, e quello che abbiamo adottato ieri è un Piano che dà l’idea di una città che si apre a una area più vasta, che abbraccia la MetroCittà fiorentina; un Piano che offre una visione di città capace di tenere insieme vari aspetti fondamentali quali la capacità di attrarre investimenti importanti e la capacità di fare una sintesi alta tra quest’aspetto e la proiezione di scelte urbanistiche e strategiche improntate a criteri di sostenibilità ed ecosostenibilità. La scelta di collaborare con il professor Stefano Mancuso è altamente significativa in questo senso”.

“Con il voto favorevole della maggioranza e di buona parte dei gruppi di minoranza – conclude Di Fede – si apre una nuova fase per la Campi del 2030, contrassegnata dalla volontà di collaborare insieme per il bene della nostra comunità, dando un’idea di crescita della città controllata, amministrata e governata”.