Campi Bisenzio, al via i centri estivi: si parte il 14 giugno. Undici le opportunità per partecipare

CAMPI BISENZIO – Sono undici i centri estivi (https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13725) organizzati in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio. Grazie all’impegno delle associazioni convenzionate, i posti a disposizione saranno oltre 400 e le attività inizieranno lunedì 14 giugno. “Il Comune – si legge in una nota – ha previsto la concessione gratuita degli spazi per le associazioni che ne hanno fatto richiesta, mettendo così a disposizione importanti aree pubbliche come la Limonaia e il giardino di Villa Montalvo, il Parco Iqbal e le palestre e i giardini di molte scuole comunali (Andersen, Tosca Fiesoli, Lorenzo Il Magnifico)”.

“Il bilancio comunale prevede lo stanziamento di una somma superiore ai 110.000 euro, necessaria ad attivare le convenzioni, ad assicurare la copertura delle rette per un massimo di 6 settimane per i bambini segnalati dai servizi sociali e a confermare le agevolazioni per le famiglie a basso reddito e per i bambini portatori di handicap. Inoltre, sono previste la concessione gratuita degli spazi per l’associazione che hanno fatto richiesta (palestra Lorenzo Il Magnifico, Tosca Fiesoli, Andersen, Iqbal) e la copertura delle rette per un massimo di 6 settimane per i bambini segnalati dai servizi sociali”.

In particolare l’amministrazione comunale ha previsto: a fronte dell’inserimento di bambini portatori di handicap, il rimborso orario per ogni educatore che il gestore mette a disposizione aggiuntivamente rispetto a quello previsto; il rimborso delle somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette: è previsto un rimborso del 50% della retta pagata, fino ad un massimo di 4 settimane. Per tali rimborsi, verrà approvato uno specifico Avviso pubblico per la raccolta delle domande che verrà pubblicato sul sito internet del Comune e nelle sedi dei gestori dei centri estivi; il rimborso forfettario quale contributo per la pulizia, igienizzazione degli spazi utilizzati e per l’acquisto dei Dpi (mascherine, gel, guanti) per bambini e ragazzi frequentanti i centri; la promozione dei centri estivi attraverso canali cartacei e digitali per presentare attività, spazi e date”.

“Il valore socio educativo dei centri estivi – dice l’assessore Monica Roso – è indiscutibile, come pure la necessità per i ragazzi di tornare a stare insieme. Le agevolazioni che abbiamo previsto permetteranno a tutti di accedere a questa meravigliosa possibilità”. “Il tessuto associativo campigiano – ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi – si è mostrato ancora una volta estremamente sensibile alle necessità delle famiglie. I centri estivi sono organizzati da realtà estremamente qualificate, che permetteranno ai ragazzi di divertirsi e recuperare quella socialità di cui tutti noi abbiamo un gran bisogno”.