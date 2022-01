Campi Bisenzio, al via il concorso letterario intitolato a Lorenzo Orsetti

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio inaugura un nuovo premio letterario annuale, intitolato a Lorenzo “Orso” Orsetti, sui temi della giustizia e della solidarietà internazionale. “Una scelta – si legge in una nota – in perfetta continuità con gli impegni dell’amministrazione, impegnata in numerosi progetti di cooperazione internazionale. Il concorso letterario vuole promuovere il […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio inaugura un nuovo premio letterario annuale, intitolato a Lorenzo “Orso” Orsetti, sui temi della giustizia e della solidarietà internazionale. “Una scelta – si legge in una nota – in perfetta continuità con gli impegni dell’amministrazione, impegnata in numerosi progetti di cooperazione internazionale. Il concorso letterario vuole promuovere il ricordo di Lorenzo Orsetti, caduto nel 2019 sul confine siriano nel tentativo di respingere le truppe dell’Isis. Le memorie del giovane fiorentino furono determinanti per per sensibilizzare l’opinione pubblica europea sui crimini e le violenze dei jihadisti”.

Proprio per questa ragione, su iniziativa unanime del consiglio comunale, il Comune di Campi Bisenzio ha deciso di bandire un concorso letterario, aperto a componimenti in prosa e in versi, sui temi che avevano risvegliato la passione e l’impegno civile di Orsetti. Ciascun partecipante, singolo o gruppo, potrà presentare un’opera inedita, nella forma di un componimento poetico di massimo 30 versi o di un testo scritto di massimo due cartelle A4. Sul sito del Comune è presente il regolamento completo per partecipare al concorso letterario: le opere dovranno essere inviate entro le 12 di lunedì 28 febbraio all’indirizzo premiolorenzoorsetti@comune.campi-bisenzio.fi.it

“Sentivamo il bisogno di ricordare Lorenzo Orsetti – dice l’assessore alle politiche culturali, Monica Roso – attraverso un concorso che ne portasse avanti la memoria e i valori. Siamo convinti che un concorso letterario sia il modo migliore per mantenere vivi gli ideali in cui credeva e restituirli alle generazioni più giovani”. Sulla stessa linea il sindaco Emiliano Fossi: “Il concorso letterario dedicato a Lorenzo Orsetti è un’iniziativa di cui siamo davvero orgogliosi. “Orso” ha sacrificato la sua vita per difendere l’uguaglianza e la giustizia sociale; prendere parte e non rimanere indifferenti è un insegnamento di straordinaria portata civica. Un lascito che vogliamo tramandare come memoria viva attraverso questo concorso: siamo sicuri che in tanti sapranno portare avanti il suo ricordo anche attraverso le parole: raccontare significa anche ricordare”.