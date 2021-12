Campi Bisenzio, approvato il bilancio di previsione. Dalla maggioranza una “stoccata” alla Lega

CAMPI BISENZIO – “Approvato il bilancio di previsione 2022 e il piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024, esprimiamo grande soddisfazione ma ancora una volta registriamo la totale inaffidabilità e disinteresse della Lega davanti a uno degli appuntamenti annuali più importanti per la vita di un Comune”. Ad affermarlo sono i consiglieri comunali di maggioranza che proseguono analizzando quanto approvato “Quello che abbiamo votato giovedì è un bilancio che, pur restando prudente visto le grandi incertezze dovute alla pandemia, prevede importanti investimenti in grado di cambiare il volto della città; aumentando al contempo le spese per il sociale, il verde pubblico, il decoro, la digitalizzazione e molti altri aspetti importanti. Si torna ad assumere, diminuiscono ancora i tempi medi di pagamento verso i fornitori grazie a un lavoro difficile e costante degli uffici e dell’amministrazione, – affermano in una nota i gruppi di maggioranza – in consiglio c’è stato un bel confronto, con contributi importanti anche da parte di alcuni consiglieri di minoranza”.

“Quale il pensiero della maggiore forza politica di destra della città, però, – aggiungono – non ci è dato saperlo. In occasione dell’ultimo consiglio comunale, infatti, uno dei più importanti dell’anno per i temi trattati, abbiamo dovuto constatare che nessuno dei tre consiglieri leghisti era presente. La scarsa attenzione istituzionale dei consiglieri della Lega ormai non ci stupisce più, ma troviamo singolare che chi si candida a governare la città non si presenti nemmeno quando arriva il momento di discutere e votare atti che ne disegneranno il futuro. Purtroppo non si è trattato neanche di un caso isolato, i consiglieri della Lega infatti non si sono presentati nemmeno in seconda e quarta commissione, le commissioni cioè che si occupano di urbanistica e bilancio, tenute alcuni giorni prima del consiglio”. Un’assenza che i consiglieri di maggioranza reputano grave soprattutto per l’importanza della materia in discussione: “Abbiamo ben presente il futuro che vogliamo costruire per la nostra città, un futuro che passa necessariamente da atti come il voto del 23 dicembre, dallo studio e dal lavoro portato avanti nelle commissioni e dal raccordo consiglio comunale – giunta che è di importanza fondamentale”.