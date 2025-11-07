Campi Bisenzio apre le porte dei suoi tesori: il Convento delle Bettine protagonista di “Monumenti aperti”

CAMPI BISENZIO – Per la prima volta il progetto “Monumenti aperti” arriva a Campi Bisenzio, con un fine settimana dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale del territorio. Sabato 8 e domenica 9 novembre il Convento delle Bettine sarà aperto al pubblico per quattro visite guidate gratuite, dalle 15 alle 17. L’iniziativa, promossa da Acli Firenze in collaborazione con Bettina Onlus e con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio, ha coinvolto un gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack, che dopo un percorso laboratoriale condotto dall’attore e educatore Rosario Campisi, accompagneranno i visitatori alla scoperta del luogo. “Come associazione Bettina Onlus, con l’approvazione delle Suore Carmelitane di Firenze “Bettine”, abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’amministrazione comunale a partecipare all’iniziativa promossa da Acli, – dice Andrea Falsetti – sarà l’occasione per visitare il luogo dove Bettina, patrona del nostro territorio, ha iniziato la sua opera e dove ancora oggi si può ritrovare il suo carisma”. “È per noi motivo di orgoglio essere il primo Comune della Toscana a partecipare a “Monumenti aperti”, – aggiunge il vicesindaco Federica Petti – un ringraziamento speciale va ad Acli, alle Bettine e alla scuola Garibaldi per aver reso possibile questo progetto. La cultura deve essere accessibile, così come la città stessa, che deve essere sentita come patrimonio di tutta la cittadinanza. Conoscere i nostri monumenti e le nostre bellezze è un passo fondamentale in questa direzione”. Le visite guidate si svolgeranno in gruppi di massimo 25 persone, con accesso su registrazione presso il desk accoglienza. Un’occasione preziosa per riscoprire la storia e il valore di un luogo simbolico di Campi Bisenzio, dove spiritualità, educazione e partecipazione si incontrano.