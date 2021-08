Campi Bisenzio: arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva un vero e proprio “kit dello spacciatore”

CAMPI BISENZIO – Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 agosto, hanno arrestato un cittadino pakistano, S.K., 31 anni, in Italia ospite presso una struttura d’accoglienza. I militari dell’Arma, infatti, a seguito di una serie di segnalazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze del Comune di Campi Bisenzio e all’interno dei giardini di via della Repubblica, hanno controllato due minorenni trovati in possesso di hashish appena acquistato e quindi identificato lo spacciatore. Rintracciato nei pressi degli stessi giardini e dopo essere stato perquisito, aveva con sé 84 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, bilancino di precisione, coltello a serramanico utilizzato per il taglio della sostanza e 305 euro in banconote di vario taglio. L’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.