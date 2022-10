Campi Bisenzio, arrestato in flagranza di reato per spaccio di droga

CAMPI BISENZIO – Nel corso della sera di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio hanno tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un cittadino extracomunitario di 32 anni, senza fissa dimora, già con precedenti. In particolare, durante un servizio di controllo del […]

CAMPI BISENZIO – Nel corso della sera di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio hanno tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un cittadino extracomunitario di 32 anni, senza fissa dimora, già con precedenti. In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato proprio al contrasto dei reati inerenti lo spaccio, l’uomo che si trovava a bordo di auto, è stato sottoposto ad accertamenti nei pressi del parcheggio del supermercato Esselunga. Il controllo approfondito sulla sua persona e sulla macchina da parte dei Carabinieri ha permesso di rinvenire circa 4 grammi di cocaina e 35 di grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e la somma contanti di 330, in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività illecita. Tutto lo stupefacente, il denaro ed il materiale sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto presso la Camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.