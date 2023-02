Campi Bisenzio: arrestato per tentato furto in abitazione

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri delle Stazioni di San Piero a Ponti e di Campi Bisenzio, nella serata di ieri, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, sono intervenuti in Campi via Galilei dove era stato segnalato un furto in abitazione in corso attraverso il 112. I militari […]

CAMPI BISENZIO – I Carabinieri delle Stazioni di San Piero a Ponti e di Campi Bisenzio, nella serata di ieri, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, sono intervenuti in Campi via Galilei dove era stato segnalato un furto in abitazione in corso attraverso il 112. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno trovato un uomo all’interno del giardino di una villetta che, insieme a un complice che si è dato alla fuga all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri L, era intento a scardinare l’inferriata di una porta finestra. Anche il secondo uomo ha tentato di scappare ma è stato fermato dai militari dell’Arma. Si tratta di un 36enne albanese, con precedenti per analoghi reati e in Italia senza fissa dimora. L’uomo è stato tratto in arresto per l’ipotesi di tentato furto in abitazione. Sequestrati gli oggetti da scasso utilizzati. L’indagato sarà giudicato con il rito direttissimo nella mattinata odierna.