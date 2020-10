Campi Bisenzio: concorso pubblico per tre posti nel Corpo di Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Tre posti nel corpo di Polizia municipale a Campi Bisenzio. Sono quelli a cui si potrà accedere tramite il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, categoria di accesso “D”, con profilo professionale di specialista in attività dell’area di vigilanza di cui uno riservato al […]

CAMPI BISENZIO – Tre posti nel corpo di Polizia municipale a Campi Bisenzio. Sono quelli a cui si potrà accedere tramite il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, categoria di accesso “D”, con profilo professionale di specialista in attività dell’area di vigilanza di cui uno riservato al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Campi Bisenzio e uno riservato ai volontari delle forze armate. Il bando è uscito oggi, venerdì 10 ottobre, e per presentare le domande c’è tempo fino alle 13 del prossimo 9 novembre. Il bando è pubblicato all’Albo on line del Comune di Campi, per ulteriori dettagli e precisazioni sulla procedura di selezione, è possibile contattare anche il Comune stesso (Ufficio risorse umane) ai numeri 055 8959420 e 055 8959589. Oppure il Ced ai numeri 055 8959645/647 per le sole problematiche inerenti l’accesso alla piattaforma F.I.D.O.