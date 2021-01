Campi Bisenzio: consegnati i buoni spesa Unicoop. Li userà la Caritas per le persone in difficoltà

CAMPI BISENZIO – Sono destinati a chi in questo periodo di emergenza sanitaria vive in condizioni di difficoltà economica, a chi ha perso il lavoro o si trova a gestire una situazione complicata. Singoli e famiglie che con il Covid hanno perso le poche entrate che permettevano di fare la spesa. Per loro, la Caritas […]

CAMPI BISENZIO – Sono destinati a chi in questo periodo di emergenza sanitaria vive in condizioni di difficoltà economica, a chi ha perso il lavoro o si trova a gestire una situazione complicata. Singoli e famiglie che con il Covid hanno perso le poche entrate che permettevano di fare la spesa. Per loro, la Caritas Vicariale di Campi Bisenzio impiegherà i buoni spesa ricevuti ieri da Unicoop Firenze che diventeranno pasti e pacchi alimentari per dare a tutti la possibilità di rifornire la dispensa. La consegna si è tenuta ieri presso la sede della Caritas Vicariale di Campi Bisenzio, alla presenza del presidente della sezione soci Coop Angelo Cerrato e di don Marco Fagotti in rappresentanza della Caritas. I buoni ammontano a 1.250 euro.

“Con questa consegna – dicono dalla Caritas campigiana – continua l’impegno della cooperativa nato con Nessuno Indietro e sostenuto da soci e clienti della cooperativa. I buoni serviranno per dare un aiuto concreto, generi alimentari di prima necessità, ai più fragili e a quanti vivono condizioni di disagio. Negli scorsi mesi la spinta solidale è stata molto ampia e partecipata e ancora ci impegniamo perché nessuno resti indietro nonostante la crisi sanitaria ed economica. Ringraziamo Unicoop Firenze che ci sostiene costantemente, con aiuti economici e con la presenza e la vicinanza della sezione soci. Le richieste di aiuto sono aumentate negli scorsi mesi ed è grazie a contributi come questi che siamo in grado di dare una risposta a chi vive un momento di povertà e difficoltà”.