Campi Bisenzio, Conti (Cna): “I lavori alla rotonda erano necessari ma non potevano essere fatti di notte?”

CAMPI BISENZIO – Se c’è stato un argomento che in questi giorni, a Campi Bisenzio, è stato al centro del dibattito, politico e non, è stato sicuramente quello dei lavori alla rotonda fra il viale Allende e il Viale Paolieri. Dibattito in cui è intervenuto anche Paolo Conti (nella foto), della Cna, che ha mosso alcune critiche da parte della propria associazione di categoria in merito al fatto che l’intervento non sia stato programmato durante le ore notturne: “Prevedibili, previsti ma ignorati. Mi riferisco ai problemi alla viabilità non solo di Campi Bisenzio, ma di tutta la Piana fiorentina, causati dai lavori effettuati alla rotonda tra via Saliscendi, viale Allende e viale Paolieri. La Piana non è figlia di un Dio minore, anzi, qui si produce gran parte del Pil della Toscana eppure si continuano a ignorare le esigenze di imprese e cittadini. I lavori di manutenzione sono necessari, ma non avrebbero potuto essere effettuati, come avviene in tutti i paesi che hanno a cuore vita economica e sociale dei propri concittadini, di notte?”.