Campi Bisenzio: da giovedì 9 aprile inizia la consegna delle mascherine

CAMPI BISENZIO – Fermo restando che è sempre in vigore il divieto di uscire di casa se non per motivi urgenti e non rinviabili, nel caso si debba farlo, è necessario mantenere la distanza di almeno un metro dalle persone e, nel momento in cui saranno state consegnate a tutti, sarà obbligatorio anche indossare la mascherina. La distribuzione inizierà domani, giovedì 9 aprile, e verrà effettuata dalle associazioni che collaborano con la Protezione Civile del Comune di Campi Bisenzio. Gli addetti, muniti di tesserino di riconoscimento, lasceranno le mascherine, imbustate, nella cassetta delle lettere. Nessuno è autorizzato a entrare nelle case e la consegna sarà completamente gratuita. “Si rinnova quindi l’invito a non far entrare in casa persone che dicono di consegnare mascherine per conto del Comune, – affermano dal Comune – la distribuzione avverrà esclusivamente nelle cassette della posta. Per rimanere informati si invitano i cittadini a iscriversi ai servizi di comunicazione del Comune: sito Internet e in particolare la pagina con tutti gli aggiornamenti relativi all’emergenza coronavirus; pagina Facebook Comune Campi Bisenzio; canale Whatsapp del Comune: WhatsCampi.