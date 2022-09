Campi Bisenzio: dal 1 ottobre sarà attivo il nuovo T-Red in viale Nesti (ex Circonvallazione Sud) e via San Martino

CAMPI BISENZIO – Sarà attivo da sabato 1 ottobre il nuovo dispositivo di rilevazione automatica delle infrazioni al semaforo rosso installato all’incrocio viale Nesti (ex circonvallazione sud) e via San Martino, dopo il completamento della fase di pre-esercizio e test dell’apparecchio effettuata nelle scorse settimane. Lo comunica il Comune di Campi Bisenzio, precisando che il dispositivo sarà in grado di sanzionare i conducenti che in presenza del semaforo rosso non arrestino i loro veicoli prima della linea di arresto. In prossimità dell’impianto semaforico T-Red è stata installata una specifica segnaletica verticale di “preavviso”, per informare gli utenti della strada della presenza del dispositivo ai sensi della normativa vigente in base al Codice della strada. L’importo della sanzione per chi passa con il semaforo rosso è di 167 euro, che si riduce del 30%, 116,90 euro, nel caso di pagamento entro 5 giorni e che invece sale a 332,50 euro in caso di pagamento oltre 60 giorni. L’importo della sanzione notturna, dalle 22 alle 7, è di 222 euro; 155,87 euro con riduzione del 30% entro 5 giorni e 443,33 euro oltre 60 giorni. E’ prevista la decurtazione di 6 punti dalla patente. Alla seconda violazione in un biennio si applica la sospensione della patente (da 1 a 3 mesi).