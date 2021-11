Campi Bisenzio: dal 15 novembre lavori sulla rotonda tra viale Paolieri e viale Allende

CAMPI BISENZIO – A partire dalle 20 di lunedì 15 novembre avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura della rotonda tra via Saliscendi, viale Allende e viale Paolieri, lavori che dovrebbero concludersi sabato 20 novembre. Per tutta la loro durata le Ztl del centro cittadino e di Capalle saranno aperte al transito, in modo da rendere meno gravosi i disagi alla viabilità cittadina. Per accedere a Campi Bisenzio si dovrà necessariamente entrare dalla via Barberinese, dall’Osmannoro o dalla Sr 66 (Pistoiese) mentre per uscire (direzione nord) sarà prevista una deviazione in uscita in via Siena e in via Limite: viale Allende, tra viale Paolieri e la rotonda con via Michelucci, sarà a senso unico di marcia sulla direttrice Firenze – Calenzano; chi arriva dal lato di Calenzano, non potrà accedere a Campi Bisenzio dal viale Allende; viale Primaldo Paolieri, tra la rotonda con il viale Allende e la Variante di Capalle, sarà messo a senso unico in direzione via Confini; chi arriva dal lato di via Confini non potrà accedere a Campi dal viale Paolieri e sarà reindirizzato sulla Variante. A seguire i provvedimenti che saranno presi nelle due fasi dei lavori.

Divieto di transito, nella porzione della rotatoria, compresa tra l’isola direzionale con il viale Allende, l’isola direzionale con il viale Paolieri lato Prato, l’isola direzionale con la via saliscendi e l’isola direzionale con il viale Paolieri, lato Firenze;

Che sia consentito il transito veicolare, nella porzione di rotatoria compresa tra l’isola direzionale con il viale Paolieri, lato Firenze, e l’isola direzionale con il viale Allende, per i veicoli che percorrono il viale Paolieri da lato Firenze, permettendo loro la sola svolta a destra sul viale Allende;

Divieto di transito in via Saliscendi nel tratto compreso tra via Siena e il viale Paolieri;

Divieto di transito nella via Chiusa all’intersezione con il viale Allende;

Istituzione del senso unico di marcia nel viale Allende, nel tratto compreso tra via Giovanni Michelucci e viale Primaldo Paolieri, con direzione via Giovanni Michelucci;

Istituzione del senso unico di marcia nel viale Paolieri, nel tratto compreso tra via Saliscendi e il distributore Q8, con direzione via Saliscendi; Divieto di transito nel viale Primaldo Paolieri, nel tratto compreso tra via Chiusa e la via Saliscendi;

Divieto di transito escluso i veicoli dei residenti nel viale Paolieri, nel tratto compreso tra via Limite e via Chiusa con apposizione del segnale di stop a favore di via Limite.

Istituzione del doppio senso di circolazione, solo per i residenti, nella via Chiusa, nel tratto compreso tra viale Primaldo Paolieri e viale S. Allende, con apposizione del segnale di Stop a favore del viale Paolieri;

Istituzione del senso unico di marcia, con direzione via Barberinese, nel viale Paolieri, nel tratto compreso tra via Limite e lo svincolo per l’immissione sulla Variante di Capalle;

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ambo i lati, con orario 00/24 nella via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra viale Paolieri e via Orly.

Terminati i lavori sul tratto Paolieri – Saliscendi – Allende si avvierà la seconda fase del lavoro, per intervenire sul tratto rimanente (Allende – Paolieri).