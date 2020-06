Campi Bisenzio: dal 5 giugno ripristinata la consegna di contenitori e sacchi agli Ecocentri, su prenotazione

CAMPI BISENZIO – Da venerdì, 5 giugno, sarà di nuovo possibile accedere agli Ecocentri di Alia Servizi Ambientali Spa anche per ritirare le attrezzature per la raccolta porta a porta, oltre che per il conferimento rifiuti, previa prenotazione. “Per uniformare la gestione degli ingressi a Ecocentri e Infopoint – spiegano dal Comune di Campi – […]

CAMPI BISENZIO – Da venerdì, 5 giugno, sarà di nuovo possibile accedere agli Ecocentri di Alia Servizi Ambientali Spa anche per ritirare le attrezzature per la raccolta porta a porta, oltre che per il conferimento rifiuti, previa prenotazione. “Per uniformare la gestione degli ingressi a Ecocentri e Infopoint – spiegano dal Comune di Campi – è necessario contattare il call center aziendale, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile). Vista l’eccezionalità della situazione attuale, sarà, in ogni caso, possibile continuare a utilizzare qualunque sacchetto domestico per esporre e conferire i rifiuti ancora per tutto il periodo estivo. Pertanto, Alia invita i cittadini a prenotare l’accesso e recarsi, almeno in questo primo momento, ai punti di distribuzione per ritirare i contenitori, fondamentali per esporre con raccolta porta a porta. Sia per gli Ecocentri, che per gli Infopoint, è consentito l’ingresso ad una sola persona per ogni nucleo familiare o utenza Tari, dotata di mascherina e gilet ad alta visibilità”.

Da oggi, inoltre, giovedì 4 giugno, per rispondere alle numerose richieste e necessità della cittadinanza, “sarà attiva anche la App per prenotare gli accessi agli Ecocentri ed Infopoint di Alia sulla piattaforma Ufirst, accessibile al link https://www.ufirst.com/it/florence/services”.

“Come amministrazione comunale, insieme al soggetto gestore del servizio, – spiega l’assessore all’ambiente Riccardo Nucciotti – stiamo facendo del nostro meglio per poter garantire un servizio necessario nel rispetto delle norme di sicurezza previste in questo periodo. Approditto dell’occasione per ringraziare i dipendenti del Comune, di Alia e soprattutto la comunità che ha recepito questi cambiamenti con grande senso di responsabilità”.