Campi Bisenzio diventa area di studio per la facoltà di architettura. Studenti sul posto per un sopralluogo insieme al sindaco

CAMPI BISENZIO – Rimettere il territorio al centro di campi Bisenzio di progetti che lo possano rendere attrattivo e vivibile grazie alla sua posizione strategica all’interno dell’area metropolitana. Nasce da qui il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dagli studenti, circa una novantina, del corso di laurea in architettura dell’Università degli Studi di Firenze in un’area periurbana vicina al centro storico di Capalle. La zona, infatti, sarà oggetto di studio per i loro progetti, che saranno contestualizzati con i percorsi ciclopedonali del parco fluviale del Bisenzio. “Siamo felici – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – di avere accolto la proposta della professoressa Emanuela Morelli, docente di architettura del paesaggio, di far diventare il nostro Comune un’area di studio per le esercitazioni degli studenti universitari. Riteniamo questa occasione un reale arricchimento per il nostro territorio perché porterà idee nuove e prospettive creative in grado di stimolare l’innovazione nell’ambito della pianificazione urbana”.