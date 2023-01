Campi Bisenzio, durante un controllo chiede urgentemente agli agenti di andare in bagno. Ma era per liberarsi della droga nascosta negli slip: arrestato dalla Polizia

CAMPI BISENZIO – Continuano i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato disposti in tutta la provincia dal Questore Maurizio Auriemma. Mercoledì gli agenti del Commissariato San Giovanni e quelli del Commissariato di Rifredi hanno fermato a Firenze due uomini: uno in centro, ma proveniente dall’empolese, arrestato dopo essere stato sorpreso con addosso cocaina e pasticche di ecstasy; l’altro, rintracciato alle Cascine e accompagnato direttamente a Sollicciano per scontare una condanna proprio nell’ambito degli stessi reati. Una donna è stata invece trovata svenuta in macchina a Firenze Sud e, una volta accertate le sue condizioni di salute, è stata trovata in possesso di varie “qualità” di droga. Sempre al parco delle Cascine le unità cinofile hanno scovato e sequestrato un etto e mezzo di cosiddetti cannabinoidi, tra hashish e marijuana. Il lavoro della Polizia di Stato si è poi concentrato anche nell’hinterland e così, sempre mercoledì, gli agenti delle volanti del Commissariato di Sesto Fiorentino hanno effettuato una serie di mirati controlli a Campi Bisenzio dove due cittadini marocchini sono subito caduti nella rete della Polizia, mentre erano a “passeggio” in via Tintori. Il primo, 23 anni, ha ammesso subito di avere in tasca una sola dose di hashish ed è stato quindi subito segnalato come assuntore. L’altro, un 38enne, aveva invece in tasca un piccolo coltello a serramanico con evidenti residui di hashish. Appena quest’ultimo ha visto la malaparata ha però cominciato a chiedere insistentemente di andare in bagno. I poliziotti lo hanno accompagnato, ma senza farsi ovviamente sfuggire che lo stesso nascondeva negli slip mezzo etto di hashish e 12 dosi di cocaina pronte, per gli investigatori, per essere smerciate. L’uomo è stato quindi arrestato per l’illecita detenzione della sostanza sequestrata.