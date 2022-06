Campi Bisenzio e gli Ambulatori della Misericordia piangono il dottor Giuffreda: “Una persona adorabile”

CAMPI BISENZIO – Una terribile notizia ha colpito gli Ambulatori della Misericordia di Campi ma anche tutta la comunità campigiana. Nella serata di ieri è venuto a mancare improvvisamente uno dei medici “storici”, nonostante la sua giovane età, della struttura sanitaria di via Montalvo. A soli 67 anni è morto il dottor Pasquale Giuffreda, uno degli otorini di riferimento per gli Ambulatori della Misericordia di Campi ma soprattutto per tanti cittadini del nostro Comune. Era infatti dal 1990 che il dottor Giuffreda prestava servizio a Campi, oltre trent’anni di lavoro svolto sempre con passione e disponibilità verso i pazienti (nella foto è in compagnia di due infermiere che lo hanno accompagnato nel suo percorso professionale). E “sinceramente addolorati dalla triste notizia, Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio si uniscono al dolore immenso dei familiari per la scomparsa. Collega e amico di tutti noi, persona adorabile e gentile, ci ha dato ogni giorno un grande esempio di vera professionalità. Coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con Pasquale, hanno avuto la possibilità di vivere l’uomo grande che era. Non insieme su questa terra, ma uniti nel ricordo e nell’affetto per sempre”. Dolore a cui ovviamente si associano il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, l’amministratore unico degli Ambulatori della Misericordia, Cristian Cesari, e tutti i dipendenti. “Il dottor Giuffreda – dice Biancalani – ha curato tantissime persone di Campi, sempre cordiale con tutti, nelle occasioni che capitavano non mancava mai di condividere con me la felicità nel continuare a venire a Campi nonostante abitasse a Campo Tizzoro”. Anche la redazione di Piananotizie si associa al dolore degli Ambulatori della Misericordia di Campi e soprattutto dei familiari del dottor Giuffreda e porge loro le più sentite condoglianze.