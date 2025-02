Campi Bisenzio e la sfida climatica: sabato 22 un convegno sulle strategie per la città del futuro 

CAMPI BISENZIO – Il 22 febbraio esperti e amministratori a confronto sulla progettazione urbana e la gestione sostenibile dell’acqua.

Il Comune di Campi Bisenzio ha organizzato infatti il convegno sul tema “La progettazione degli spazi urbani della sponge city: strategie e azioni per la città del futuro”. Un’occasione di confronto con esperti, tecnici e amministratori su soluzioni innovative e nuove strategie per ridurre l’impatto degli eventi climatici estremi. L’evento prenderà il via alle 10 presso il Foyer del Teatrodante Carlo Monni e sarà articolato in due sessioni. Ad aprire la conferenza saranno Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, e Fausto Merlotti, consigliere regionale e membro della IV Commissione territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture del Consiglio regionale della Toscana. “Anche in questi ultimi giorni, gli effetti degli eventi meteorologici estremi sono sotto gli occhi di tutti. Piogge intense, strade allagate, disagi diffusi: segni evidenti di un cambiamento climatico che non è più una previsione futura, ma una realtà con cui dobbiamo confrontarci ogni giorno”, ha detto il sindaco Tagliaferri “La politica non può limitarsi a intervenire nelle emergenze. È necessario un cambio di passo. Dobbiamo agire con lungimiranza, investendo in opere strategiche e ripensando gli spazi urbani, investendo nella sicurezza idraulica e progettando città capaci di adattarsi alle nuove sfide climatiche perché il futuro si costruisce oggi”.

Il convegno prenderà il via alle 10.30 con la prima sessione, moderata da Debora Iacopini del Gabinetto del sindaco. A susseguirsi gli interventi di esperti nel campo della pianificazione territoriale e della gestione delle risorse idriche: Anna Marson, professoressa ordinaria di Pianificazione del territorio presso l’Università IUAV di Venezia; Elena Bresci, professoressa associata di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali e coordinatrice del progetto Water Harvesting Lab dell’Università di Firenze; Enzo Pranzini, professore ordinario di Dinamica e difesa dei litorali all’Università di Firenze; Stefano Ferrari, ricercatore in Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali all’Università di Torino; Camilla Cerrina Feroni, presidente della sezione regionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU).

Dopo una breve pausa, alle 12 inizierà la seconda sessione, moderata da Mirando Di Prinzio, presidente della Commissione consiliare Ambiente, Vivibilità Urbana e Mobilità del Comune di Campi Bisenzio, con gli interventi di Anna Montini, assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini; Fabio Masi, chimico ambientale di Iridra, parlerà delle soluzioni basate sulla natura (Nature-based solutions); Paolo Masetti, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno; Simone Gheri, direttore di Anci Toscana. Concluderanno l’incontro Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, e Serena Pillozzi, consigliera speciale per le strategie di salute e benessere urbano.