Campi Bisenzio: fa i propri bisogni in strada, lo “invitano” ad allontanarsi e lui li aggredisce

CAMPI BISENZIO – Nella tarda serata di ieri, un 37enne, mentre passeggiava con la compagna nei giardini di via Magenta (i due avevano portato i cani a fare una passeggiata), è stato aggredito da un cittadino extracomunitario. La coppia, infatti, aveva “chiesto” all’uomo di allontanarsi e di non “lasciarsi andare ai propri bisogni” in loro […]

CAMPI BISENZIO – Nella tarda serata di ieri, un 37enne, mentre passeggiava con la compagna nei giardini di via Magenta (i due avevano portato i cani a fare una passeggiata), è stato aggredito da un cittadino extracomunitario. La coppia, infatti, aveva “chiesto” all’uomo di allontanarsi e di non “lasciarsi andare ai propri bisogni” in loro presenza, ma soprattutto in strada. E lui, per tutta risposta, ha afferrato il ramo di un albero e, dopo aver colpito alla testa il 37enne, è scappato insieme ai suoi compagni che avevano assistito ai fatti, senza però intervenire. La vittima si è allontanata immediatamente dalla zona e solo in un secondo momento ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e del NUE 112. Ed è stato medicato per una ferita all’altezza dell’occhio sinistro, rifiutando tuttavia il trasporto al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Indagini tuttora in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa finalizzate alla ricostruzione dell’evento ma soprattutto all’individuazione dell’autore anche mediante l’acquisizione di eventuali immagini di videosorveglianza.