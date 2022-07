Campi Bisenzio: fermato dalla Polizia municipale alla guida di uno scooter rubato e senza patente. Scattano la denuncia e sanzioni per oltre 5.000 euro

CAMPI BISENZIO – Fermato dalla Polizia municipale alla guida di uno scooter rubato e senza patente: per un diciottenne campigiano scattano la denuncia e sanzioni per oltre 5.000 euro. E’ successo ieri l’altro quando una una pattuglia della Polizia municipale campigiana, coordinata dall’ufficiale di turno, impegnata nel servizio di prossimità e controllo del territorio nella zona di piazza Ballerini, ha notato uno scooter transitare e il cui guidatore era intento a effettuare alcune manovre repentine e inusuali subito dopo avere notato gli agenti. Raggiunto e fermato il mezzo, hanno quindi proceduto ai controlli del caso, durante i quali il conducente, un diciottenne “fresco” di maggiore età, di nazionalità italiana, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, residente a Campi Bisenzio, è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. Da ulteriori accertamenti sul mezzo, inoltre, è risultato che lo stesso fosse di proprietà di un extracomunitario e che ci fosse una denuncia di furto pendente presentata il giorno precedente.

Alle richieste di chiarimenti da parte degli agenti il ragazzo non è riuscito a spiegare la provenienza del mezzo, né come fosse finito “fra le sue mani” e che, sebbene viaggiasse regolarmente, era privo di chiave di avviamento e risultante, appunto, nella lista dei veicoli rubati. Per il giovane pertanto, dopo essere stato accompagnato presso il Comando per le procedure di identificazione, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Firenze per il reato di ricettazione in quanto alla guida di veicolo provento furto e la sanzione per guida senza patente. Le sanzioni previste per il ragazzo andranno da uno a quattro anni di reclusione per la ricettazione e da 5.100 a 30.599 euro per la guida senza patente. Il proprietario del mezzo ha potuto riprendere possesso del mezzo e ha ringraziato gli agenti intervenuti per la tempestività e la prontezza dell’intervento.

“Ancora un episodio – spiega il comandante della Polizia municipale, Francesco Frutti – che conferma in modo evidente come la nostra Polizia municipale sia sempre più presente sul territorio e quanto sia efficace il servizio di prossimità. Una presenza che i cittadini, come in questo caso, stanno mostrando di apprezzare. Apprezzamento al quale si aggiunge la mia gratitudine per il lavoro svolto. “Voglio ringraziare gli agenti e l’ufficiale di turno per il preciso e celere lavoro di indagine svolto – aggiunge il sindaco Emiliano Fossi – e per l’opera che svolge nella quotidianità a favore dell’intera collettività cittadina. Non è la prima volta che gli agenti della nostra Polizia municipale si distinguono per interventi come questo”. “Questa è l’ennesima testimonianza – ha commentato l’assessore alla Polizia municipale Riccardo Nucciotti – di come la Polizia Municipale sia sempre più attore importante nel controllo del territorio e nella repressione dei reati. Il lavoro svolto quotidianamente assieme all’Arma dei Carabinieri conferma ancora una volta l’importanza della sicurezza urbana integrata”.