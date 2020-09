Campi Bisenzio, giovedì 10 riapre il chiosco di piazza Fra’ Ristoro

CAMPI BISENZIO – L’appuntamento è per domani, giovedì 10 settembre. Domani, infatti, riaprirà il chiosco di piazza Fra’ Ristoro a Campi Bisenzio e resterà aperto fino al 10 marzo. A gestire la struttura sarà Daniela Mandalà, presidente del Danny Club e istruttrice di fitness. “La riapertura del chiosco in piazza Fra’ Ristoro – dice il sindaco Emiliano Fossi – rappresenta un importante segnale per Campi Bisenzio: si tratta di un’attività che riparte e torna ad animare una piazza centrale della nostra città. Gli spazi pubblici sono un centro di aggregazione dove la nostra comunità cresce e si rinsalda attraverso il confronto e il dialogo. Inoltre abbiamo sempre ripetuto che vivere le piazze significa anche combattere degrado e vandalismo: una città più viva è una città più sicura”. “In un momento di grande difficoltà per il commercio, – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese – nel centro di Campi abbiamo visto nascere, dopo il lockdown, ben 5 attività e di questo non possiamo che essere molto orgogliosi. È il momento di insistere ancora e per questo abbiamo fortemente voluto la presenza del chiosco in piazza, affinché possa fare da traino per l’arrivo di altre attività su cui ci sono davvero tante richieste. Il chiosco andrà a ravvivare il nostro centro da domani fino fino al 10 marzo, un lungo periodo proprio perché vogliamo diventi un grande punto di riferimento e di aggregazione nonché un presidio sociale importante per tutta la nostra comunità”. “Sono contenta – ha detto Patrizia Lombardi – di aver dato il mio contributo come direttore commerciale di Fare Centro Insieme alla nascita del chiosco in piazza Fra’ Ristoro, proprio perché sono convinta sia fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro centro storico”. “Faccio un grande in bocca al lupo a Daniela che inizio questa nuova avventura. Siamo contenti perché ampliamo la nostra offerta commerciale come Centro Commerciale Naturale. E’ la dimostrazione che, lavorando in sintonia con l’amministrazione comunale, si ottengono buoni risultati”, ha concluso Christian Domizio, presidente di Confesercenti Campi.