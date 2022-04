Campi Bisenzio, gli “invisibili” hanno una nuova dimora: ha il nome di Giorgio La Pira

CAMPI BISENZIO – Una strada intitolata a Giorgio La Pira: è l’ex via della Casa Comunale, situata dietro il palazzo comunale di piazza Dante, che da ieri, sabato 2 aprile, si chiama Via Giorgio La Pira Sindaco con gli ultimi, diventando così il nuovo indirizzo per i senza fissa dimora campigiani, che prima era appunto, via della Casa Comunale. “Un […]

CAMPI BISENZIO – Una strada intitolata a Giorgio La Pira: è l’ex via della Casa Comunale, situata dietro il palazzo comunale di piazza Dante, che da ieri, sabato 2 aprile, si chiama Via Giorgio La Pira Sindaco con gli ultimi, diventando così il nuovo indirizzo per i senza fissa dimora campigiani, che prima era appunto, via della Casa Comunale. “Un modo – si legge in una nota – per dare visibilità agli invisibili, proprio coloro a cui La Pira ha sempre guardato con amore, dedicandogli la sua vita politica e vivendo egli stesso nella massima sobrietà, in modo quasi monastico per aderire pienamente agli insegnamenti del Vangelo. Nell’occasione sarà anche apposta una targa per ricordare la figura del “Sindaco Santo” che riporta la scritta “Giorgio La Pira (Pozzallo, 9 gennaio 1904 – Firenze, 5 novembre 1977) politico e accademico italiano. Membro dell’Assemblea Costituente, tra i principali artefici della Carta Costituzionale, tre volte sindaco di Firenze. Promotore del dialogo politico e della pace. Ha dedicato la sua vita agli ultimi e ai diseredati, mettendo al centro le persone e la loro piena inclusione nella comunità”.

“Ieri – dice l’assessore alla viabilità Riccardo Nucciotti – è stata intitolata la via Giorgio La Pira. La casa comunale che accoglie tutti, oggi ha una via che rappresenta in pieno lo spirito della nostra comunità e dei nostri valori, perché La Pira è una delle più grandi figure politiche di dedizione agli altri, dell’impegno politico per gli altri. Giorgio La Pira ha dedicato la sua vita agli altri, ai più deboli e ai più indifesi. E oggi per chi fa politica attiva, e non solo, la figura di Giorgio La Pira non può che essere da esempio. Campi Bisenzio è più bella”. “Ci sono momenti che racchiudono il senso di un impegno – ha aggiunto Luigi Ricci, assessore al welfare di comunità – e tracciano una linea che orienta il futuro. Questa settimana è stata densa di emozioni: martedì la consegna delle chiavi di casa a Sandrino, oggi l’intitolazione di via della casa comunale a Giorgio La Pira”.