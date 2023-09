Campi Bisenzio: gli studenti fra i 14 e i 19 anni avranno un rimborso Tpl. Il sindaco Tagliaferri: “Noi i primi a farlo”

CAMPI BISENZIO – E’ stato denominato “Giovani in movimento” ed è il progetto presentato questa mattina dal sindaco Andrea Tagliaferri insieme agli assessori Daniele Matteini, che ha la delega alla mobilità, e Giulia Della Giovampaola, che invece si occupa del bilancio, e che prevede, come primo passo, il rimborso Tpl per gli studenti fra i […]

CAMPI BISENZIO – E’ stato denominato “Giovani in movimento” ed è il progetto presentato questa mattina dal sindaco Andrea Tagliaferri insieme agli assessori Daniele Matteini, che ha la delega alla mobilità, e Giulia Della Giovampaola, che invece si occupa del bilancio, e che prevede, come primo passo, il rimborso Tpl per gli studenti fra i 14 e i 19 anni. “La misura – si legge in una nota – intende in questo modo supportare le famiglie nelle spese relative alla scuola e incentivare il trasporto pubblico, in un’ottica di attenzione sempre maggiore all’ambiente. Il Comune di Campi Bisenzio registra ogni giorno un elevato numero di spostamenti casa-scuola sia per Prato, che per Firenze e Sesto Fiorentino e da qui nasce il progetto di supporto per gli “studenti pendolari”. “Facendo di Campi Bisenzio – ha detto il sindaco Tagliaferri – il primo Comune della Piana e della cintura fiorentina a prevedere questo tipo di rimborso con soldi propri”.

“Sono molto orgoglioso – ha aggiunto il sindaco Tagliaferri – di essere riuscito in poche settimane a rispondere agli impegni che avevamo preso in campagna elettorale. Nei prossimi cinque anni, inoltre, vogliamo puntare a rendere il trasporto pubblico gratuito per questa fascia di età. E vogliamo che gli studenti campigiani siano consapevoli che hanno un’amministrazione che li supporta e che è attenta alle loro esigenze”. “Quello che presentiamo oggi – ha detto l’assessore Matteini – è un piccolo traguardo che raggiungiamo e che fa seguito a quanto detto in campagna elettorale, voluto anche per invogliare gli studenti a usare di più i mezzi pubblici”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Della Giovampaola: “Siamo riusciti a far partire un progetto a cui tenevamo in modo particolare nonostante le difficoltà, oggettive, a trovare le risorse necessarie, che si aggirano fra i 400.000 e i 500.000 euro, soprattutto per la vicinanza alla chiusura del bilancio del Comune”.

I destinatari del rimborso, circa 500, saranno gli studenti che hanno acquistato un abbonamento annuale e che hanno le seguenti caratteristiche: devono essere iscritti all’anno scolastico 2023/2024 a scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) o a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o un’Agenzia formativa accreditata nel territorio regionale; devono avere un’età compresa fra 14 e i 19 anni, ovvero essere studenti che pur non avendo compiuto il quattordicesimo anno di età, risultano regolarmente iscritti a una scuola secondaria di secondo grado; devono avere la residenti nel Comune di Campi Bisenzio. Il rimborso sarà erogato entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze, in base all’articolazione delle seguenti fasce Isee: fino a 12.000 euro fino al 100%, da 12.001 a 22.000 euro fino al 60%, da 22.001 a 33.000 euro fino al 40%.