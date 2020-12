Campi Bisenzio: grave incidente in via Pistoiese. Un arresto per tentato omicidio doloso

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Via Pistoiese ancora teatro di un brutto episodio di cronaca. Episodio che poteva trasformarsi in tragedia, per il momento soltanto evitata, dal momento che le condizioni dell’uomo rimasto vittima dell’incidente permangono, come hanno specificato i Carabinieri, “molto critiche”. Nella tarda serata di ieri, infatti, i Carabinieri della Stazione di San Piero a […]

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Via Pistoiese ancora teatro di un brutto episodio di cronaca. Episodio che poteva trasformarsi in tragedia, per il momento soltanto evitata, dal momento che le condizioni dell’uomo rimasto vittima dell’incidente permangono, come hanno specificato i Carabinieri, “molto critiche”. Nella tarda serata di ieri, infatti, i Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti hanno arrestato, per tentato omicidio stradale, S.P., 56 anni, dopo che, alla guida della sua autovettura, aveva investito EB.EA., 37 anni, che stava attraversando la strada, via Pistoiese appunto, nella zona dell’Indicatore. A seguito dell’urto l’uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo e trascinato per diverse centinaia di metri. Immediato l’intervento della pattuglia dei Carabinieri che, unitamente ai colleghi di Signa, è riuscita a ricostruire, grazie anche alle testimonianze di alcuni passanti, quanto accaduto. Dopo accurate ricerche e, grazie a una attenta valutazione degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno individuato il conducente dell’auto, che intanto era rientrato presso la sua abitazione e che, a sua volta, evidentemente dopo aver riflettuto su quanto successo, ha contattato i Carabinieri che intanto lo avevano già identificato. E lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio doloso. Il pedone è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Careggi e le sue condizioni, come già detto in precedenza, rimangono molto critiche.

Nel corso della mattinata, a conclusione di ulteriori approfondimenti sulla dinamica dell’incidente e acquisite altre testimonianze, è stata riscontrata “la volontarietà nell’investimento del pedone” e di conseguenza è stato rubricato il reato di tentato omicidio doloso. Nello specifico, l’uomo, mentre percorreva via XIII Martiri, nel Comune di Campi Bisenzio, una volta arrivato all’altezza delle strisce pedonali, si è trovato davanti due pedoni intenti ad attraversare la strada. I due avrebbero fatto cenno all’uomo di rallentare ma quest’ultimo, per motivi in corso di accertamento, prima ha rallentato e poi ha accelerato improvvisamente investendo uno dei due pedoni.