Campi Bisenzio: i controlli della Polizia municipale aumentano. Alcune autocertificazioni da verificare

CAMPI BISENZIO – Secondo giorno di controlli a Campi Bisenzio da parte della Polizia municipale per verificare il rispetto del decreto del Governo che, per fronteggiare l’avanzata del Coronavirus, ha allargato la zona rossa in tutta Italia e disposto una serie di misure severe che impongono alle persone di stare in casa e consentono gli spostamenti solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Nel mirino in particolare negozi, bar, ristoranti per verificare che vengano rispettate le chiusure e per i negozi aperti (alimentari e generi di prima necessità) che sia rispettata la distanza di almeno 1 metro, ma anche le persone alle quali vengono chieste le ragioni per le quali non sono in casa. La maggior parte afferma di essere fuori per lavoro. Gli anziani per fare la spesa. In particolare dall’uscita del decreto sono state controllati 50 veicoli e i rispettivi conducenti, 40 esercizi commerciali e 10 persone che al momento del controllo erano a piedi. Il Comando di Polizia Municipale sta vagliando alcune autocertificazioni in quanto le risposte date dai cittadini meritano approfondimenti ed accertamenti. Attualmente sono in corso controlli all’interno dei parchi pubblici, utilizzando anche megafono a messaggio ripetuto per invitare i cittadini a evitare gli spostamenti se non in caso di necessità ed urgenza” e nelle maggiori piazze cittadine. “Si ricorda – si legge in una nota – che in caso di dichiarazioni false e mendaci, colui che dichiara è soggetto alla pena prevista dagli articoli 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e 495 del Codice penale (false attestazioni dichiarate a pubblico ufficiale). E’ attivo sul sito del Ministero dell’Interno il ‘Modulo di auto dichiarazione per gli spostamenti”. Chi intende usufruirne dovrà indicare il proprio nome, cognome, indirizzo e telefono e dichiarare, “sotto la propria responsabilità”, “di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio” contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri concernenti “lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste in caso di inottemperanza”. Sul modulo dovrà inoltre essere specificato il motivo per cui si intende uscire, comprese le uscite a piedi”.