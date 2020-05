Campi Bisenzio: il Comune cerca quattro agenti di Polizia municipale. Come partecipare al concorso

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi cerca quattro agenti da inserire nel corpo di Polizia municipale. E per questo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione lavoro di “Quattro agenti di Polizia municipale (cat. C) con riserva a favore delle Forze Armate”. La domanda dovrà pervenire esclusivamente on line tramite […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi cerca quattro agenti da inserire nel corpo di Polizia municipale. E per questo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione lavoro di “Quattro agenti di Polizia municipale (cat. C) con riserva a favore delle Forze Armate”. La domanda dovrà pervenire esclusivamente on line tramite la piattaforma F.I.D.O. al link consultabile sul sito Internet del Comune di Campi (www.comune.campi-bisenzio.fi.it) a partire da oggi, mercoledì 20 maggio, ed entro le 13 del prossimo 18 giugno. Il bando resterà pubblicato all’Albo on line dell’ente fino al 18 giugno, età massima 32 anni, formazione lavoro per 3 anni, a conclusione di questo periodo, se ci sono tutte le condizioni, assunzione a tempo indeterminato. Per ulteriori dettagli e precisazioni, è possibile contattare il Comune di Campi Bisenzio, preferibilmente ai numeri 055 8959420 – 055 8959589 dell’U.O. risorse umane.